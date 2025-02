Este simple gesto puede acelerar la navegación en tu móvil si empleas datos

En muchas ocasiones, nos encontramos con que la navegación a través de nuestro teléfono móvil parece como si se hubiera atascado. Tenemos cobertura, recibimos aparentemente bien la señal y las páginas lo cargan o enviar un mensaje de WhatsApp lleva tiempo. Prueba a realizar esto para mejorar la velocidad y tu navegación móvil, te llevará muy poco tiempo.

Un truco para mejorar tu velocidad

Como sabrás, la velocidad de navegación móvil depende de diferentes factores. En primer lugar, la distancia a la que nos encontremos de una antena repetidora, la que nos proporciona señal. También influye el modelo de nuestro teléfono móvil, ya que no todos llevan el mismo módem. Igualmente, la velocidad de navegación se ve afectada por factores de la propia señal de red, no es lo mismo hacerlo en 4G que en 5G.

Aunque de manera general en España, gozamos de una amplia cobertura en todo el territorio, a excepción de algunas zonas rurales, seguro que te has podido encontrar con la situación de notar que no navegas con comodidad. Incluso ocurre en entornos urbanos y sin que aparentemente haya ningún tipo de congestión de red. ¿Cómo mejorar la navegación móvil?

Particularmente, cuando esto me ocurre, empleo el siguiente truco que suele ser infalible. Si estoy en la calle con navegación de datos y noto que mi teléfono móvil no está dando el rendimiento que espero, lo que hago es poner el modo avión y pasados unos segundos, quitarlo. Hacer esto tiene una explicación muy sencilla, si tu móvil estaba dando una navegación lenta, puede deberse a que se haya quedado enganchado a una antena lejana que ya no le está proporcionando buena señal, no ha sido capaz de conectarse a una antena más potente. Por eso, cuando pones el modo avión, está cerrando cualquier tipo de comunicación de tu teléfono móvil y se estará desconectando de cualquier antena.

En cuanto desactivas el modo avión, volverá a conectarse a la antena de la cual reciba mejor señal. Por tanto, implica hacer una especie de reseteo que obligará a tu teléfono a volver a conectarse a la red más adecuada. Si en alguna ocasión te encuentras con un problema de estas características, aplica este truco que te acabo de dar: conecta el modo avión, espera unos segundos y desconéctalo.

Lo más probable es que esos problemas de navegación lenta en tu teléfono móvil queden solucionados de inmediato. Y si sigue fallando, puede que exista una congestión de red temporal, aunque también puedes aplicar el truco infalible, apagar el teléfono y volver a encenderlo. Mejorar la navegación móvil es simple si sabes cómo.