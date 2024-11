Potencia compacta: experiencia con la EcoFlow River 3

Uno de los dispositivos que está tomando mucha presencia dentro del mundo de los gadgets son las estaciones de energía. En este caso, la marca EcoFlow acaba de poner a la venta en España su último dispositivo, la EcoFlow River 3. He tenido la oportunidad de probarlo durante una larga temporada y estas han sido mis sensaciones.

EcoFlow River 3, potencia en tamaño reducido

Esta nueva estación de carga cuenta con una potencia nominal de 300 W, pero podemos alcanzar el doble gracias a la tecnología X-Boost. Un producto que, acostumbrado a probar otros de la misma firma con una potencia mayor y un tamaño, evidentemente más grande, me ha llamado la atención desde el primer momento. Estas son las características de este dispositivo.

Característica Especificación Capacidad 245 Wh Dimensiones 255 x 212 x 113 mm Peso neto 3,55 kg Química de la batería LiFePO4, 3000 ciclos hasta 80% capacidad SAI (UPS) <20 ms Nivel de ruido <30 dB Salida de CA 1 toma, 300W (máx. 600W con X-Boost) Salida USB-A 2 puertos, 5V⎓2,4A, 12W máx. por puerto Salida USB-C 1 puerto, 100W máx. Salida de vehículo 1 toma, 12,6V⎓10A, 126W máx. Entrada de CA 320W, 0-100% en 60 min Entrada solar 110W, 0-100% en 2,6 horas Entrada de vehículo 100W, 11~30V, 0-100% en 2,8 horas Entrada del generador 320W, 0-100% en 60 min Temperatura de funcionamiento óptima 20℃ – 30°C Temperatura de carga 0℃ – 45°C Temperatura de descarga -10℃ – 45°C Temperatura de almacenamiento 20℃ – 30°C Protección IP54 (resistente al agua)

Ese tamaño tan pequeño y su peso de solo 2,5 kilos es uno de los pilares fundamentales, ya que según el propio fabricante es un 30 % más pequeña que la estación promedio de la misma capacidad. Puede transportarse fácilmente de un lugar a otro, sin comprometer la comodidad. En el caso de aquellas personas que quieran tenerla en el vehículo o en la autocaravana, esto es un factor muy a tener en cuenta.

Si hay algo que me ha llamado la atención de la EcoFlow River 3 es el poco tiempo necesario para cargarla por completo. Mediante la entrada de corriente habitual, el tiempo de carga es de 60 minutos, cosa que no está nada mal. Para el panel solar, que debes comprar aparte, el tiempo es de dos horas y media, mientras que si utilizas la toma de mechero de tu coche, lo harás en 2,8 horas.

Como es habitual en la marca, el uso de este dispositivo es muy intuitivo y fácil de llevar a cabo. Para una mejor experiencia, utilizar la aplicación, disponible en Android y en iOS, permite aprovechar al máximo todas las posibilidades. Más que nada,porque tienes una visión directa y ampliada de lo que aparece en el panel. Por ejemplo, cuál es el consumo de corriente, el tiempo restante de disponibilidad de la estación, o bien, también puedes apagar de manera remota el dispositivo.

Una opción que me parece muy acertada es la posibilidad de programar el encendido o apagado del dispositivo. Esto es algo muy útil para quienes utilicen los paneles solares, así pueden configurar la carga del dispositivo, o, activarla si necesitas poner en marcha cualquiera aparato a una hora concreta. Un acierto que complementa de manera adecuada a un producto ya de por sí muy completo.

Otros modelos que he tenido la oportunidad de probar contaban con algo que, hasta el momento era inevitable. Cuando la batería alcanzaba cierto de trabajo era algo ruidosa. Sin embargo, este modelo es totalmente silencioso, es obvio que no cuenta con una potencia demasiado elevada, pero se agradece muchísimo contar con este plus cuando la empleas en un uso totalmente normal. Aunque, como podrás comprobar ahora, me sorprendió dando energía a un producto de bastante demanda.

La prueba de fuego

Obviamente, como una batería de esta característica, no puedes pretender alimentar una vitrocerámica doméstica, que un termo de agua caliente eléctrico esté a pleno rendimiento o que el secador la máxima temperatura puede ser alimentado con ella. Es algo de pura lógica, la potencia es la que manda y esta unidad está pensada para otro tipo de uso

Pero a lo largo de este tiempo, he realizado varias pruebas y, fue capaz de mantener una televisión de 55 pulgadas durante una hora encendida. Con respecto a los dispositivos móviles, una gran aliada a la hora de cargarlos de energía, ya que es capaz de enfrentar hasta cinco a la vez. Teniéndolo en casa, en esos momentos en los que te das cuenta que los móviles están flaqueando y que el ordenador portátil necesita alimentación, la EcoFlow River 3 sabe dar la cara.

Pensé que una buena opción sería probar algún programa que no demandara mucha energía en mi lavadora. Por ejemplo, un lavado con agua fría a 1400 revoluciones. La verdad es que tenía mis dudas de que se llevase a cabo, así que programé este lavado de 28 minutos y crucé los dedos.

Bueno, pues mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que la batería fue capaz de proporcionar la energía suficiente para completar todo el programa. Obviamente, con agua caliente ya no hubiera sido posible por cuestión de demanda energética, pero es una prueba de que una batería de estas características es una solución ideal en muchos escenarios. Por ejemplo, una casita de campo que no tenga suministro eléctrico asegurado, una caravana, como apoyo en cualquiera de nuestras salidas, al campo, una fiesta en un jardín…

La EcoFlow River 3 es una buena compañera en multitud de situaciones, y si hay algo que demuestra su carácter versátil, es que cuenta con protección al agua IP54. Para uso en exteriores es ideal, y creo que con el complemento de los paneles solares es una inversión más que interesante a la hora de abastecerse de energía sin ningún tipo de coste.

Quienes disponen de una caravana, gracias a estos paneles pueden aprovechar y proveerse de esta manera sin necesidad de ir buscando tomas de corriente por ningún sitio. Igualmente, en el caso que he comentado anteriormente, viviendas aisladas en las que no siempre hay una potencia eléctrica acorde a las necesidades, no cabe duda de que es un importante apoyo.

Sí, la EcoFlow River 3 es una gran opción

Definitivamente, la marca norteamericana lo ha vuelto hacer. Este producto tan compacto es una solución ideal para aquellas situaciones que no sean ese finalmente demandantes. Para esos fines la marca cuenta con otras opciones. Pero ha sido una sorpresa comprobar EcoFlow River 3 logra lo mejor de la marca, su fiabilidad, solvencia y resistencia para ofrecer soluciones válidas en escenarios muy diversos.

La EcoFlow River 3 está disponible en la web del fabricante a un precio de 249 €, y además, te llevas una práctica con batería de regalo. No cabe duda de que este producto supone una piedra de toque en cuanto a estaciones de energía. Experiencia no le falta a esta marca, que probablemente sea la que lidere la soluciones de suministro eléctrico, independientemente de la potencia que sea requerida. Me quedo con un excelente sabor de boca y con la sensación de que se ha hecho un excelente trabajo.