Dreame presenta en España la serie Dreame L50 con succión de 30.000 Pa y autolimpieza a 100 °C

Dreame Technology ha anunciado hoy el despliegue de su nueva apuesta para el mercado de la limpieza inteligente. La serie Dreame L50 llega como la evolución natural de la popular gama L40, centrando sus mejoras en la potencia bruta de succión y en una higiene más profunda mediante el uso de altas temperaturas. Con dos modelos diferenciados, el L50s Pro Ultra y el L50 Ultra AE, la compañía busca democratizar funciones que hasta ahora quedaban reservadas a los buques insignia de precios prohibitivos.

Dreame L50s Pro Ultra: la referencia en potencia

El modelo más capaz de esta nueva hornada es el L50s Pro Ultra. Su característica técnica más destacada es la implementación de la tecnología Vormax, que alcanza una capacidad de succión de 30.000 Pa. Esta cifra sitúa al dispositivo a la vanguardia del sector, permitiendo una extracción de residuos mucho más eficiente en superficies complejas como alfombras de pelo largo o ranuras profundas en suelos de madera.

Para complementar esta potencia, el robot incorpora el cepillo DuoBrush HyperStream. Se trata de un sistema diseñado específicamente para hogares con mascotas, ya que emplea un mecanismo de doble rodillo que combina goma y cerdas para eliminar el 100% de los enredos. Según los datos técnicos, es capaz de gestionar cabellos de hasta 30 cm de longitud sin que el usuario tenga que intervenir manualmente para limpiar el eje del cepillo.

Limpieza de bordes y movilidad avanzada

La serie Dreame L50 también pone la atención en la cobertura total del hogar. El sistema Dual Flex Arm permite que el robot extienda tanto su cepillo lateral como sus mopas para alcanzar esquinas y espacios bajo los muebles. Gracias a la tecnología MopExtend Roboswing, el brazo puede desplazarse hasta 4 cm para cubrir bordes y zócalos con una precisión milimétrica, eliminando los ángulos muertos que suelen quedar en la limpieza robótica tradicional.

En cuanto a la movilidad, destaca el sistema EasyLeap. Mediante el uso de escaladores auxiliares situados delante de las ruedas principales, el robot puede superar obstáculos de hasta 4 cm de altura. Esto facilita el tránsito entre habitaciones con umbrales elevados o el acceso a alfombras de gran grosor sin interrupciones constantes.

Desinfección térmica y mantenimiento autónomo

La estación base PowerDock 4.0 introduce la tecnología ThermoHub, que eleva la temperatura del agua de lavado de las mopas hasta los 100 °C. Este proceso no solo elimina las manchas de grasa y aceite más persistentes, sino que desinfecta las almohadillas para evitar la proliferación de bacterias y malos olores. El mantenimiento se completa con el sistema AceClean DryBoard, que automatiza la limpieza de la propia base para reducir la carga de trabajo del usuario.

Precios y versiones en España

Junto al modelo Pro, Dreame ha lanzado el L50 Ultra AE, una versión equilibrada que mantiene gran parte de las innovaciones tecnológicas. Este modelo ofrece 28.000 Pa de succión y utiliza el cepillo anti-enredos TriCut 3.0. Ambos modelos de la serie Dreame L50 ya están disponibles en España: el L50s Pro Ultra por 749 € y el L50 Ultra AE por 599 €. Se pueden adquirir a través de la web oficial de la marca y en Amazon.