Los dos metales con los que China mete mucho miedo a EEUU y Europa

Las materias primas que se utilizan para la creación de chips y de elementos tecnológicos, parece alcanzar un punto álgido durante este verano. El gobierno chino, ya anunciado que para el mes de agosto va aumentar los controles para la exportación de dos metales utilizado ampliamente en tecnología, hablamos del galio y del germanio, presentes, tanto en gafas, de visión nocturna, coches eléctricos, dispositivos móviles o paneles solares.

Galio y germanio: un verano caliente

Estos metales cuentan con la característica de no encontrarse solos en la naturaleza, se producen en fábricas que tienen como cometido la transformación de elementos como el aluminio o el zinc, pero que a su vez son capaces de crear tanto galio como germanio.

En la actualidad, es China la principal industria de estos elementos, con unas cifras muy abultada con respecto a otros países productores como Estados Unidos. Estos compuestos tienen un papel predominante en gran cantidad de dispositivos de uso común, pero también en satélites o radares. De hecho, el germanio es el principal componente de las células que alimentan cualquier satélite.

Exportaciones más severas

La reacción del gigante chino, que a partir de agosto va a imponer duras restricciones a la exportación de estos materiales, viene después de que tanto Estados Unidos como los Países Bajos o Japón anunciaron restricciones a la exportación de tecnología.

De esta manera, estos exportadores deben solicitar licencias a China si desean enviarlos fuera de su país. El gobierno, y ya sabemos cómo es la burocracia de este país asiático, revisará cada solicitud y tomará la decisión de aprobar la exportación o no.

En el caso de que determine de queso exportación pueda suponer un problema para la seguridad nacional, será el Consejo de Estado el que tendrá la última palabra. Actualmente, es China el país que mayor producción tiene de estos compuestos, alrededor del 60 % en el caso del germanio. Si hablamos del galio, la cifra sube hasta el 80 %. Ambos metales cotizan en la bolsa de Shanghai con un precio que filas entre los 270 $ por kilo en el caso del galio y casi 1400 $ en el caso del germanio.

En todo caso, la medida impuesta por China, durante este verano, no deja de ser una guerra tecnológica más entre este país y Estados Unidos, que quieren ponerse trabas mutuamente a la hora de tomar la delantera en la fabricación de elementos sensibles. Cabe recordar que la defensa es uno de ellos, y que los ordenadores dedicados a preservar la seguridad de un país llevan estos elementos. De momento, no se plantea la posibilidad de sustituir estos semiconductores por otros más económicos y que puedan producirse de manera nativa. Por tanto, la escalada de tensión no ha hecho más que comenzar.