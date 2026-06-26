Construyó un ‘banco ilimitado’ de energía con 650 baterías de portátiles que iban a tirar a la basura: ahora tiene electricidad gratis en su casa

Un hombre ha creado un banco de energía a 50 metros de su domicilio para poder tener electricidad gratis gracias al almacenamiento que es capaz de generar una sorprendente instalación formada por 650 baterías procedentes de ordenadores portátiles. Este sistema es capaz de guardar la energía para dotar de electricidad gratis a la casa cuando las placas solares entran en stand by. Esto es lo que debes saber sobre esta importante obra de ingeniería solar llevada a cabo por un ciudadano a base de baterías de litio.

El protagonista de esta historia es un hombre conocido como Glubux en el conocido foro Second Life Storage, que en su día intentó llevar a cabo una lucha contra las principales empresas eléctricas de su país. Para ello, en el año 2016 comenzó a llevar a cabo un experimento que tenía un objetivo: acceder a electricidad gratis y no depender de la red eléctrica. Y por lo visto, el resultado 10 años después ha sido un éxito gracias al gran banco de energía proporcionado por 650 baterías viejas de ordenadores portátiles.

Hace ahora una década, el creador de esta joya de la ingeniería solar inició su proyecto partiendo de la fase de los paneles fotovoltaicos que ya tenía en casa junto con otros elementos como baterías viejas de montacargas y controladores de carga. A este ‘equipo’ le añadió casi 1.000 baterías de ordenadores portátiles que cumplían con su función de almacenar la energía generada por las placas durante el día. Para ello acudió a un material preciado, pero que exige grandes cuidados en lo que respecta a su manipulación: las baterías de litio.

Así creó el banco ilimitado de energía

El protagonista de esta historia creó un banco ilimitado de energía en una especie de cobertizo a 50 metros de su casa. Ese fue el centro de operaciones en el que colocó 650 baterías de ordenadores portátiles conectadas entre sí para poder almacenar la energía solar. Gazzetta, que es el medio que ha recogido esta heroicidad, apunta a fuentes de expertos para señalar que el 50% de las celdas de baterías desechadas pueden ser aptas para la reutilización.

Con estos datos en la mano, este hombre desmontó cada una de las 650 baterías portátiles que utilizó para sacar las celdas que aún eran aprovechables. Después, juntó todos estos compartimentos para crear módulos de 100 Ah mediante un cableado de cobre, un material que mejoró la eficiencia de las conexiones entre estas baterías de litio. Según este medio, este hombre experto en la materia llegó a desmontar hasta 1.000 baterías de ordenadores portátiles.

Este sistema hizo que la capacidad de almacenamiento de esta gran batería de energía solar llegara a pasar de 7 kWh a 56 kWh y a su flota sumó 24 paneles solares de 440 W cada uno. Todo ello con el objetivo de poder disfrutar de la energía solar acumulada durante los días sin sol, especialmente en los meses de invierno. Esto le ha permitido disponer de electricidad gratis durante más de ocho años, casi una década, en la que este hombre ha podido disfrutar de energía gratis en casa.

Un dato importante: los expertos vienen opinando en los últimos años de los peligros que tiene manipular baterías de litio y por ello hay que tener una máxima precaución, ya que una conexión incorrecta puede derivar en sobrecargas que provoquen un sobrecalentamiento o incendios.