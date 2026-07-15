Anker presenta el soundcore Boom 2: el altavoz portátil para el verano que flota en el agua y ofrece 24 horas de autonomía

De cara a la temporada estival, Anker presenta su propuesta definitiva para poner banda sonora a las vacaciones: el soundcore Boom 2. Frente a los dispositivos de audio tradicionales pensados exclusivamente para el salón, este altavoz Bluetooth portátil ha sido específicamente diseñado para seguir el ritmo del verano y acompañar cualquier jornada de playa, piscina o escapada al aire libre sin que el agua suponga un problema para el usuario.

La característica principal de este dispositivo destaca por ser tan práctica como llamativa: el altavoz flota. Si durante su uso acaba cayendo a la piscina o al mar por accidente, el Boom 2 permanece en la superficie mientras la música sigue sonando ininterrumpidamente. Esta capacidad se complementa con una certificación IPX7 de resistencia al agua, lo que garantiza que el equipo puede soportar sin problemas salpicaduras, la lluvia e incluso inmersiones accidentales, convirtiéndolo en un aliado todoterreno.

Sonido potente y batería para todo el día

Más allá de su robusto diseño pensado para exteriores, el soundcore Boom 2 no compromete la calidad de audio. El dispositivo ofrece un sonido de gran potencia respaldado por la tecnología BassUp 2.0 y un radiador pasivo dual. Estos componentes trabajan en conjunto para potenciar los graves de manera significativa, manteniendo al mismo tiempo una claridad de sonido óptima, incluso cuando el volumen se sube al máximo nivel para animar los espacios abiertos.

Para asegurar que el ritmo no se detenga, el altavoz cuenta con una destacada autonomía de hasta 24 horas. Esta capacidad de batería es más que suficiente para abarcar desde la primera hora de una mañana de playa hasta el final de una larga noche de verano, eliminando la necesidad de buscar un enchufe o interrumpir la reproducción para recargar el dispositivo.

Precio y disponibilidad

El altavoz Bluetooth portátil soundcore Boom 2 ya se encuentra disponible para su adquisición a través de Amazon por 89,67 €.