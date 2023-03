Consejos para hacerte buenas fotos delante del espejo y triunfar

La combinación de la cámara del teléfono y un espejo da lugar a que saquemos nuestro lado más íntimo. Compartir fotografías de estas características en redes sociales puede llegar a ser un aliciente, pero que este artículo vamos a proporcionarte unos consejos útiles para sacar el máximo provecho a tus fotos delante del espejo. Toma nota.

Cómo fotografiarse delante del espejo

Pues comenzaremos con lo más, obvio, que el espejo este limpio y que la lente de la cámara también, evitaremos que las fotos de un impacto muy pobre. Es muy habitual ver fotografías realizadas en el espejo del baño, el principal inconveniente es que no se cuidan ciertos detalles que pueden arruinar la fotografía.

Por ejemplo, que no nos demos cuenta que aparece la propia taza del WC, los rollos de papel higiénico o los botes de gel de baño. Siempre es mejor buscar otro ubicación, o adecuar el escenario para que las fotos sean top.

La luz, lo más importante

Controlar la luz no es sencillo, y siempre que sea posible, utilizaremos luz de natural antes que artificial. La escena no debe que quedar sobresaturada de luz y que no se vea tu escenario. Con respecto a la luz, trataremos que sea uniforme, y posteriormente, podremos editar la foto para que quede más equilibradas y las condiciones no son las adecuadas.

Colocación del móvil

Cuando nos hacemos una foto con el móvil delante del espejo, este siempre va a salir. Pero no debe convertirse en el protagonista de la fotografía. Lo colocaremos lo más pegado al cuerpo posible o a la altura de la cara. Nunca te hagas un selfie desde abajo, por que no vas a salir favorecido, mucho mejor un plano cenital o a la altura de los ojos.

¿A dónde miro?

A cualquier sitio menos a la pantalla de tu teléfono. Básicamente, porque la fotografía resultante no va a generar un impacto visual demasiado elevado. Se da la impresión de que estás atento a otra cosa antes que hacer una foto chula. Por eso, mírate a ti mismo en el espejo o desplaza la mirada para otro sitio, pero tendrías que ser muy buen artista para que la foto tenga pegada si estás mirando a la pantalla del móvil.

Equilibra la escena

No te pongas a posar como un poste, tampoco es mala idea poner el brazo con el que nos sostiene es el móvil como si fueses una jarra o extenderlo. En definitiva, darle un poco de equilibrio a la fotografía.

Obtén una ayuda

Siempre comentamos que uno de los perfectos aliados a la hora de realizar una fotografía es un pequeño trípode. De hecho, hemos dedicado un artículo a él. Por tanto, esta mínima inversión puede hacer que tus selfies delante del espejo sean diferentes, ya que tendrás las dos manos libres.

El más importante

Sí, no podría ser de otra manera. Los morritos es algo que ya has pasado de moda y que si tienes cierta edad, será muy ridículo. Si pretendes conseguir una foto seria. Hay que adecuar el tipo de fotografía que queremos hacer a lo que deseamos proyectar, y quizás esos morritos no sea lo más adecuado.

No lo dudes, aplicar estos sencillos trucos ayudarán a que las fotos delante de un espejo tengan otro sentido y parezcan mucho más profesionales. ¡Ah! Y no te olvide snunca de editar tus fotos.