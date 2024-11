Los desgraciados sucesos ocurridos en gran parte de nuestro territorio pone de relieve la necesidad de recibir las alertas por emergencias en nuestro móvil iPhone o Android cuando se generan. Es necesario que compruebes si las tienes activadas y por eso, en este artículo voy a mostrarte cuál es la ruta tanto en Android como en iPhone para establecer las alertas en caso de emergencia.

Activar la alertas por emergencia en tu móvil

Android

En el caso de los dispositivos Android, hay que activarlas en la siguiente ruta. En primer lugar, pulsaremos sobre el icono Ajustes que se encuentra en la pantalla de inicio, a no ser que lo hayas cambiado de ubicación. Una vez que lo hayas hecho, bajarás hasta el apartado Seguridad y emergencias.



Ahora, bajarás hasta Alertas de emergencias inalámbricas.

Comprobarás que tienes el botón Permitir alertas activado. Si ya lo tienes hecho, no es necesario que hagas nada más.

Sin embargo, es interesante saber que en la pestaña anterior, la de Seguridad y emergencias, puedes rellenar los datos de información médica y los contactos de emergencia, ya que esto puede salvarte la vida en caso de necesidad. Puedes consignar el grupo sanguíneo, altura y peso, alergias y dar información sobre aquellos contactos a los cuales hay que avisar si tú no puedes hacerlo.

iPhone

Para activar las alertas por emergencia en un iPhone, iremos también al icono de ajustes, que también está en la pantalla principal. Una vez que hayamos entrado, bajaremos hasta Notificaciones.

Ahora, baja hasta el final del todo y encontrarás una última pestaña llamada ES-ALERT y verás las Prealertas de Protección Civil. Si no tienes el interruptor activado, hazlo y se pondrá de color verde.

Este tipo de alertas que se envían a los dispositivos móviles, en caso de necesidad, no suponen en ningún momento ninguna intromisión en cuanto a la privacidad. La red móvil las envía a todos los teléfonos que estén bajo su radio de acción, y son alertas y inalámbricas, por tanto, no hay ningún tipo de conocimiento del número de teléfono al cual se mandan. Por tanto, no es necesario otorgar ningún permiso.

La polémica surgida en redes sociales sobre este aspecto no tiene ningún fundamento y, estas alertas pueden suponer la diferencia entre ponerse a salvo o no.

La sensibilidad sobre todo lo ocurrido desde el martes pasado en parte de nuestro territorio nos debe hacer más conscientes de la necesidad de protegernos, y tener activas las alertas de emergencias para ser informados. En caso de necesidad, es un factor muy importante como para dejarlo pasar por alto.