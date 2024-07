Protégete del bluesnarfing: así puedes evitarlo para no llevarte un disgusto

La tecnología bluetooth permite que conectemos diferentes dispositivos entre sí, muchos de ellos desde o hacia nuestro teléfono móvil. El bluesnarfing es una técnica empleada en lugares donde se aglomera gente y que puede suponer un compromiso en tu seguridad si se cumplen una serie de requisitos. Aprende a protegerte de él y llevarte un disgusto pasado un tiempo.

Bluesnarfing: el robo de datos de un móvil

Con esta técnica alguien malintencionado puede acceder a nuestro teléfono si tenemos el bluetooth siempre conectado. Como sabrás, este tipo de conexión tiene un alcance de hasta unos 10 metros, por lo que la táctica empleada por los delincuentes es obvia, acuden a lugares en los que suele haber muchas personas y lanzan la caña. Transporte público, eventos, aglomeraciones son sus espacios favoritos porque son los sitios en los que existen mayores posibilidades de éxito.

Si bien puedes pensar que es bastante improbable que seas víctima del bluesnarfing no pienses que se trata de una posibilidad remota. Es cierto que si recibes una solicitud de emparejamiento de un dispositivo, has de aceptarla para que esta tenga efecto. Pero claro, hay personas mayores que pueden no tener muy claro lo que ocurre y aceptan sin más. Pero hay más, todavía hay dispositivos móviles antiguos en los que este emparejamiento se produce de manera automática.

Además, conviene tener presente que hay un perfil muy típico de usuario de telefonía móvil, el que no hace caso de los avisos de actualizaciones del sistema operativo o de las apps. Con ello, se aumentan las posibilidades de sufrir bluesnarfing, ya que el dispositivo ha dejado una puerta abierta a ello. Si eres de ese tipo de perfil o bien, alguien. mayor que no tiene un conocimiento profundo de tecnología, tan sencillo como solicitar la ayuda de alguien que pueda poner tu móvil al día.

Como recomendación adicional, y a no ser que el bluetooth lo tengas siempre activo porque tienes emparejado tu reloj, pulsera de actividad o auriculares, apagar el bluetooth cuando no haga falta es bien sencillo, Simplemente debes ir al Centro de Control y desactivar el pulsador del bluetooth. Además, estarás ahorrando batería si lo haces.

El bluesnarfing hace bastante daño a quien lo sufre, pues los datos personales que guardamos en el móvil tienen un importante valor en el mercado negro. La deepweb, o la parte de internet que no es tan fácilmente accesible por la mayor parte de usuarios es el lugar en el que suelen acabar estos datos. Los delincuentes los compran y venden para posteriormente realizar estafas de cualquier tipo.