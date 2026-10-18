AvioFrame Mini, la pantalla que te dice qué avión sobrevuela tu casa

Todo aficionado a los aviones conoce la escena. Se oye un motor, se levanta la vista, aparece un punto con su estela y la pregunta llega sola, de dónde viene y a dónde va. Los aerotrastornados suelen resolverlo con el móvil y una aplicación de rastreo, pero eso obliga a sacar el teléfono, abrir la app y localizar el avión entre decenas de puntos. El AvioFrame Mini es una pantalla diminuta que se deja enchufada en el escritorio y enseña sola lo que vuela encima de ti.

Así es el AvioFrame Mini

El AvioFrame Mini es un gadget de sobremesa que hace una sola cosa, identificar los aviones que pasan sobre la casa de su dueño y mostrarlos en una pantalla de color. Lo fabrica PandaMind, una empresa suiza con sede en Langenthal. Está pensado para colocarlo junto al monitor, en la mesilla de noche o en el borde de una estantería, y se alimenta por USB-C. Hay que dejarlo siempre conectado a la corriente, pero su consumo es residual..

Qué enseña la pantalla cuando pasa un avión

Cuando un avión entra en el radio de la ubicación configurada, la pantalla lo dibuja de perfil sobre un cielo con nubes y sol, con la librea de su aerolínea. Debajo aparecen el nombre de la compañía, el origen y el destino con los códigos de aeropuerto de tres letras, la altitud, la velocidad, a qué distancia y en qué dirección pasa respecto a la pantalla y los kilómetros que le faltan para llegar. La información está en español, con textos como ‘km restantes’.

En las fotos que he hecho en mi mesa de trabajo se aprecia a un Air Europa de Alicante a Madrid a 5.806 metros y 776 kilómetros por hora, con 324 kilómetros por delante. También un easyJet de Londres Gatwick a Alicante a 46 kilómetros de su destino, un Ryanair de Murcia a Dublín y un easyJet de Marrakech a Niza a casi 12.000 metros. Hay incluso un Pilatus PC-21 del Ejército del Aire, que aparece sin ruta ni destino y con la distancia y la dirección como único dato de posición.

Podemos elegir entre quince pantallas, entre ellas un póster, un retrato doble, una pista, un radar y un panel de salidas, y que se cambian desde el móvil escaneando el QR. También se puede seguir un vuelo concreto a partir del número de la tarjeta de embarque o de la matrícula del avión. Sobre el papel es la función más útil para quien va a recoger a alguien al aeropuerto y quiere saber por dónde viene.

¿De dónde salen los datos?

Los aviones comerciales y muchos de aviación general emiten por radio su identidad, su posición, su altitud y su velocidad con un sistema llamado ADS-B. Son señales abiertas que cualquier aficionado puede captar con un receptor sencillo, y hay redes colaborativas que las recopilan. Lo que describe la marca es que el AvioFrame Mini lee la red abierta de ADS-B para la dirección configurada y dibuja lo que llega. Eso significa que necesita una conexión Wi-Fi.

Para la ruta y la compañía hacen falta además bases de datos abiertas. La marca cita servicios como adsb.lol, adsbdb.com y AeroDataBox como origen de los datos de su web, y no aclara si el dispositivo usa exactamente los mismos.

La propia marca reconoce que cuanto más cerca se esté de un aeropuerto o de una ruta aérea, más aviones se ven, y quien viva lejos de ambos tendrá una pantalla bastante quieta. Además, el ADS-B no cubre todos los aparatos, porque algunos, sobre todo militares, pueden no emitir. Su web ofrece una demostración en la que se introduce una dirección y se ve lo que pasaría sobre ella, que es la forma sensata de comprobar si el Mini tendrá algo que enseñar antes de comprarlo.

Para configurarlo hay que indicar la ubicación de casa. La marca asegura que en la demo de su web no guarda la dirección ni las coordenadas exactas en un perfil de usuario, aunque ese texto no explica cómo trata esa información el dispositivo.

Diseño y puesta en marcha

El Mini es un cubo negro de 45 milímetros de lado, lo bastante pequeño para caber en la palma de la mano, con la pantalla en una de sus caras. Esa pantalla mide 1,54 pulgadas y tiene 240 × 240 píxeles. Es suficiente para un dibujo y un rótulo grande, pero la línea con la altitud, la velocidad y la distancia usa una letra muy pequeña.

La puesta en marcha es rápida. Se conecta por USB-C a un cargador de al menos 5 voltios y 1 amperio, vale el del móvil, y el cable viene en la caja. Después hay que entrar desde el teléfono en la red Wi-Fi temporal que crea el propio aparato, que se llama Avioframe-Setup seguido de cuatro caracteres que también aparecen en su pantalla, elegir la Wi-Fi de casa y escribir la contraseña. Poco después la pantalla muestra un código QR que se escanea con el móvil para elegir la vista. Si se cambia de red, se mantiene pulsado cinco segundos el botón BOOT de la parte trasera y se repite el proceso.

La marca se define como una startup joven, con un equipo pequeño en Suiza, y ofrece un código QR para escribir por WhatsApp directamente a su fundador. Es un detalle cercano, y también un recordatorio de que detrás hay una empresa pequeña, sin la red de soporte ni la trayectoria de un fabricante grande.

El resto de la familia AvioFrame

El Mini es el escalón de entrada. Según la marca, todos los modelos ejecutan el mismo software y enseñan los mismos datos y vistas, y lo que cambia es el tamaño y el lugar donde se colocan. El AvioFrame Live tiene una pantalla retroiluminada de 4,3 pulgadas y 800 × 480 píxeles, del tamaño de una postal, pensada para leerla desde el otro lado de la habitación. El AvioFrame Paper usa una pantalla de tinta electrónica en color de 7,3 pulgadas, orientada a la pared, y puede mostrar dos vuelos a la vez. La marca vende además un pack con dos Live y un Mini, y asegura que los aparatos se pueden combinar en distintas estancias, cada uno con su propia vista.

Disponibilidad y precio

El AvioFrame Mini se vende por 79 euros en la tienda de la marca, con el envío incluido. La marca asegura que los pedidos salen en dos días laborables. En la caja van el aparato, un cable USB-C y la tarjeta de configuración, y la web no menciona que incluya cargador. Tampoco habla de cuotas mensuales ni de suscripciones.

Un gadget que acompaña mucho

El AvioFrame Mini acierta en lo importante. Tiene una idea sencilla, una instalación rápida, un tamaño que cabe en cualquier mesa y un dibujo con la librea de la aerolínea que da más gusto que una lista de datos. El rótulo con la ruta se lee bien, y el seguimiento de un vuelo concreto añade algo útil a lo que sería solo un adorno. Para un aerotrastornado como yo, 79 euros por tener siempre a la vista qué pasa por encima es un gasto fácil de justificar, y que funciona también como regalo.