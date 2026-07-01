Arrancan las reservas del portátil con IA CHUWI UniBook con Intel Wildcat Lake por 499 €

Tras la amplia cobertura de las principales publicaciones tecnológicas, que en mayo posicionaron al CHUWI UniBook como una alternativa asequible al MacBook Neo, CHUWI ha abierto oficialmente las reservas de su nuevo portátil con IA UniBook. Equipado con el último procesador de Intel, el Core 3 304 «Wildcat Lake», y fabricado con la avanzada tecnología de proceso de 18A de Intel, el UniBook ofrece una productividad mejorada por IA, una vibrante pantalla de 14 pulgadas con 100 % sRGB, conectividad versátil y un diseño ligero de solo 1,2 kg. CHUWI ofrece un descuento de reserva anticipada de 50 €, poniendo la eficiencia de la IA local al alcance de más usuarios.

Una nueva fase de la informática con IA llega al gran público

Durante el último año, los PC con IA se han posicionado principalmente como dispositivos de gama alta o premium. El UniBook desafía ese modelo al llevar la aceleración de IA en el propio dispositivo, una gran autonomía y una refrigeración moderna a un público más amplio: estudiantes, profesionales en constante movimiento y creadores que necesitan funciones de IA sin pagar el precio de un buque insignia.

Equipado con el procesador Intel Core Serie 3 304 más reciente, fabricado con el nodo de vanguardia Intel 18A, el UniBook ofrece procesamiento de IA local a través de una NPU dedicada. Tareas como la redacción asistida por IA, la transcripción en tiempo real, la generación de imágenes y la multitarea se ejecutan directamente en el dispositivo, lo que reduce la latencia y mantiene los datos sensibles fuera de la nube.

«La IA no debería ser una característica de lujo reservada para los dispositivos de gama alta», afirmó Jesea Yang, CEO de CHUWI. «Con el UniBook, estamos demostrando que se puede ofrecer un rendimiento de IA diario y competente en un dispositivo que es verdaderamente portátil, verdaderamente asequible y diseñado para los flujos de trabajo de la gente real».

Diseñado para la movilidad, creado para el trabajo moderno

El chasis del UniBook refleja la creciente demanda de dispositivos de productividad ultramóviles. Su construcción metálica ligera, su perfil delgado y su durabilidad pensada para los desplazamientos diarios lo hacen ideal para usuarios que trabajan en cafeterías, campus universitarios, aeropuertos y espacios de coworking. Para los profesionales remotos y estudiantes que dependen de las videoconferencias diarias, la cámara HD integrada viene equipada con un obturador de privacidad físico, lo que garantiza la tranquilidad cuando no se está frente a la cámara. Una brillante pantalla de 16:10 facilita la multitarea y el trabajo creativo, mientras que el teclado retroiluminado ergonómico y el panel táctil (touchpad) de precisión garantizan la comodidad durante las largas jornadas de trabajo.

El apartado visual se apoya en una pantalla IPS WUXGA de 14 pulgadas que cuenta con una nítida resolución de 1920×1200. Rompiendo con los formatos tradicionales, el UniBook presenta una relación de aspecto de 16:10 orientada a la productividad, combinada con unos biseles ultradelebles, lo que da como resultado una impresionante relación pantalla-cuerpo del 88 %. Con una cobertura de la gama de colores sRGB del 100 % y un brillo máximo de 300 nits, la pantalla garantiza una reproducción del color muy precisa para el diseño creativo, el consumo de contenido multimedia y el análisis de datos. Además, una versátil bisagra de 180° permite colocar la pantalla completamente plana, transformando el UniBook de una potencia personal a una herramienta colaborativa durante las sesiones de pantalla compartida.

La autonomía para todo el día y la compatibilidad con la carga rápida refuerzan su papel como un dispositivo pensado para usarse sin cables. Las pruebas internas de CHUWI muestran que puede durar hasta 13 horas (basado en pruebas de reproducción de vídeo local a 1080p), lo suficiente para una jornada completa de tareas de productividad habituales, streaming y flujos de trabajo asistidos por IA.

Conectividad sin concesiones

A diferencia de la creciente tendencia de los portátiles con un diseño minimalista de puertos, el UniBook conserva un conjunto completo de conexiones (E/S) integradas, lo que permite conectar periféricos tanto modernos como heredados sin necesidad de adaptadores.

A diferencia del MacBook Neo —que limita a los usuarios a un único USB-C multifunción, un USB-C solo para datos y una toma de audio— o del nuevo Dell XPS 13 (2026) —que ofrece únicamente dos puertos USB-C omitiendo por completo la toma de auriculares—, el UniBook ofrece una flexibilidad total. Más allá de sus dos puertos USB-C multifunción y un puerto HDMI dedicado que admite hasta dos pantallas externas 4K, el UniBook incluye tres puertos USB-A, un puerto Ethernet Gigabit RJ45 y una ranura para tarjetas TF. Esta distribución completa y libre de adaptadores resulta especialmente atractiva para los profesionales que dependen de monitores externos, redes cableadas o hardware especializado.

Viene con Windows 11 Pro preinstalado, ofreciendo seguridad de nivel empresarial y compatibilidad para entornos de negocios.

Especificaciones clave de un vistazo

Característica Detalle Modelo UniBook Sistema operativo Windows 11 Pro Pantalla Pantalla IPS de 14 pulgadas WUXGA (1920×1200) Gama de colores 100 % sRGB Procesador Procesador Intel® Core™ 3 304 (Serie 3, Wildcat Lake) GPU Intel® Graphics Pico de TOPS de la GPU (Int8): 9 NPU Pico de TOPS de la NPU (Int8): 15 Memoria 8 GB de RAM LPDDR5 a 6400 MT/s Almacenamiento SSD PCIe 3.0 de 256 GB (ampliable) Batería y carga Batería de 53,38 Wh, cargador USB-C PD de 65 W Puertos de E/S 2 × USB-C multifunción 2 × USB-A (5 Gbps) 1 × USB-A (480 Mbps) 1 × HDMI 1 × Ethernet 1 × Ranura para tarjeta TF 1 × Toma de audio (Jack) Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Soporte para pantallas Admite hasta dos pantallas externas (hasta 4K a 60 Hz) Dimensiones 314,5 × 221 × 16,4 mm Peso Aprox. 1,2 kg

Precio y disponibilidad

El nuevo CHUWI UniBook estará disponible para reserva a partir de hoy, con un precio de venta recomendado (MSRP) de 499 €. Los primeros compradores pueden aprovechar un descuento por reserva anticipada por tiempo limitado de 50 €, lo que deja el precio promocional final en 449 € hasta agotar existencias. A un precio de 449 €, el UniBook reduce a más de la mitad el precio medio de un PC con IA, pero sigue ofreciendo aceleración NPU dedicada para tareas de IA locales, lo que lo convierte en el primer punto de entrada real para estudiantes y autónomos que quieran experimentar con flujos de trabajo de IA sin una inversión desorbitada.

Como parte de la campaña de CHUWI para el Mundial «AI for Everyone, The Tournament for All» (IA para todos, el torneo para todos), la marca va a lanzar un emocionante sorteo en el que un participante afortunado ganará un UniBook gratis. Además, los clientes podrán disfrutar de hasta 50 € de descuento en las últimas novedades de CHUWI, incluidos el CoreBook Air 226V, los PC AuBox X Copilot+, la tableta 2 en 1 con Windows Hi10 Max (equipada con Intel Core Ultra 5) y los ordenadores portátiles ultraligeros CoreBook Air 1KG.

Para obtener más información, visite www.chuwi.com.