El Apple Watch Ultra 2 no es solo un reloj para personas de espíritu aventurero

Uno de los lanzamientos del pasado mes de septiembre fue el Apple Watch Ultra 2. La buena cifras, obtenidas por el modelo lanzado del 2022, animaron a la compañía a dar un impulso a este modelo, que cuenta con un perfil muy definido de usuario. ¿A quien le puede venir bien un reloj de estas características? ¿Puede un usuario cualquiera sacar provecho de todas sus posibilidades?

Apple Watch Ultra 2: sobre todo esespíritu deportivo

Obviamente, las características con las que cuenta este reloj lo hacen ideal para quienes practican deporte o actividades al aire libre intensas o de larga duración. Se trata de un reloj muy resistente con caja de titanio y cristal de zafiro. Además, la certificación MIL-STD 810H lo prepara para actividades de alto impacto.

La autonomía del Apple Watch Ultra 2 se extiende hasta 36 horas en un uso normal, pero es capaz de doblarla en el modo de bajo consumo. Corredores de montaña o de pruebas tipo ultra dan el perfil para convertirse en usuarios de este magnífico dispositivo.

Y no solo es por su resistencia o autonomía, el sistema GPS de doble frecuencia lo hace en o más preciso, todavía, que el modelo anterior. En pruebas de montaña o actividades de orientación es algo que adquiere mucha importancia.

También bajo el agua

Si bien el primer modelo, ya venía preparado para actividades acuáticas, en este caso la resistencia al líquido elemento se ha mejorado y está certificado para buceo recreativo hasta 40 m. Incluso cuenta con profundímetro y sensor de temperatura del agua. Si tienes el buceo como una actividad recurrente, el Apple Watch Ultra 2 incorpora funciones como el cálculo de tiempo de descompresión, totalmente necesaria para quienes se sumergen.

Pero no solamente deportistas o aventureros son los candidatos y ideales para este reloj, ya que al ofrecer una pantalla de 3000 nits de brillo, trabajadores que realicen sus tareas al aire libre pueden beneficiarse de esta características, además de su resistencia.

Particularmente, he estado llevando el Apple Watch de primera generación durante dos años, y no soy deportista de élite ni realizo travesías por cordilleras nevadas. Sin embargo, ha sido un fiel compañero que no ha fallecido en ningún momento y, en alguna ocasión me ha sacado de un apuro bien grande y en otras, me ha ayudado a retornar a la ruta correcta cuando he andado por la montaña.

Además, la integración con el resto del sistema Apple es una de las características que debe ser tenida en cuenta. Por otro lado, el nuevo Apple Watch Ultra 2 cuenta con el chip S9 que proporciona un mayor rendimiento y eficiencia.

A decir verdad, es cierto que se trata de un dispositivo con un espíritu aventurero muy marcado, y esa gran presencia que tiene en la muñeca también es muy valorada por aquellos que desean plasmar sus estilo en un reloj.

El precio base de este dispositivo es de 899 €, que puede ser mayor si elegimos alguna correa tipo Milanese. Pero sin duda, es un dispositivo al que se le puede sacar mucho provecho aunque tengas un estilo de vida más sedentario. Su precio queda justificado por llevar incorporada tecnología de última generación, pero también por sus materiales.

Personalmente, creo que se trata de una compra muy acertada si, aunque no seas aventurero, deseas darte un capricho. La resistencia es su principal garantía y sabe dar la cara en cualquier circunstancia. El Apple Watch Ultra 2 está un punto superior en cuanto a otros dispositivos de la marca por ese carácter intrépido y las funciones específicas que incorpora.