Broadcom podría adquirir Qualcomm para crear un nuevo gigante de los semiconductores

Quizá no has oído hablar mucho de Broadcom, pero es una de las compañías más potentes en el desarrollo y fabricación de chips, así equipos de telecomunicaciones, láseres ópticos y sensores. Pues bien, según Bloomberg, Broadcom podría estar negociando la adquisición de Qualcomm por una cifra de unos 100.000 millones de dólares, lo que supondría la mayor fusión de compañías de semiconductores de la historia. La gama de productos de ambas es similar, pero no hay tanta superposición como podría pensarse ya que aunque ambas fabrican chips para móviles, Qualcomm está muy especializada en procesadores para smartphones y Broadcom tiene una gama mucho más diversa de productos aunque también chips de comunicaciones Wi-fi o Bluetooth para smartphones. En cualquier caso, la combinación crearía un impresionante gigante por la suma de patentes que podrían reunir y los expertos creen que el mayor obstáculo para la fusión podría estar en las autoridades anti monopolio.

Sin embargo, parece también que la fusión sería bien vista por el gobierno de Donald Trump ya que supondría el traslado de la sede de Broadcom a Estados Unidos en lugar de Singapur, donde se encuentra ahora. Además, Broadcom es proveedor de chips para Apple a quien suministra chips Bluetooth y Wi-Fi entre otros; y se cree que sus buenas relaciones con Apple podrían servir para limar las hostilidades que han llevado al enfrentamiento entre Qualcomm y la compañía de Tim Cook, que ha decidido retirar en breve todo rastro de productos de Qualcomm en sus iPhone. Este enfrentamiento puede suponer para Qualcomm la pérdida de unos 2.100 millones de dólares de ingresos.

La noticia de la potencial adquisición de Qualcomm por parte de Broadcom ha servido para que el fabricante norteamericano de procesadores recupere el valor de sus acciones, que habían descendido un 16 por ciento tras la presentación de sus últimos resultados financieros y la preocupación del mercado por su batalla legal con Apple. Qualcomm, tras solicitar la prohibición de fabricación y venta del iPhone en China por la violación de patentes, está ahora acusando a la compañía de la manzana de compartir secretos industriales de su propiedad con Intel, que como sabes es uno de los fabricantes que también suministra módems LTE a Apple para sus iPhone e iPad.