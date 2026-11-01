Toyota y Waymo se alían para fabricar robotaxis en Japón: el bZ4X autónomo saldrá de la planta de Takaoka y empezará a probarse en 2027

Toyota y Waymo anunciaron este 30 de octubre la siguiente fase de su alianza en conducción autónoma. Una flota de Toyota bZ4X sin conductor empezará a probarse en Japón en 2027, según el comunicado conjunto de las dos compañías.

Después llegará el despliegue en el Reino Unido y en otros mercados de Waymo, previsto para los años siguientes. Las empresas lo presentan como un hito para el primer servicio japonés de robotaxis con coches fabricados en el país.

Takaoka lo monta todo

Toyota construirá los vehículos en su planta de Takaoka, en Toyota City (prefectura de Aichi). Allí se hará todo el proceso, desde el montaje del coche base hasta la instalación del hardware autónomo de Waymo.

Con este reparto, Toyota aporta su experiencia en fabricación y desarrollo de coches. Waymo pone su sistema de conducción, el Waymo Driver. La meta declarada es acelerar la expansión mundial de vehículos autónomos de nivel 4.

En la escala de la SAE, la asociación de ingenieros de automoción de EEUU, el nivel 4 es un coche que circula solo dentro de una zona delimitada. Nadie tiene que ir al volante. Es el nivel en el que trabajan hoy los robotaxis de Waymo en Estados Unidos.

Puertas automáticas y más sitio detrás

El bZ4X es el SUV eléctrico de Toyota. La versión para Waymo llega con cambios pensados para quien viaja en las plazas traseras.

El comunicado destaca más espacio para las piernas atrás, puertas automáticas, un portón eléctrico e iluminación ambiental. Según las dos empresas, la idea es que los pasajeros entren y salgan sin dificultad.

Ambas repiten que el servicio quiere dar libertad de movimiento a quienes no pueden desplazarse con facilidad. También hablan de reducir los accidentes causados por errores humanos.

Del preacuerdo a la fábrica

La alianza arrancó con un acuerdo preliminar en abril de 2025. Woven by Toyota, la filial de software y movilidad del grupo, se sumó entonces como apoyo estratégico.

En aquel momento, Waymo hacía más de 250.000 viajes semanales en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Austin. Quedaban lejos los años en que la empresa de Alphabet empezaba a probar sus coches con pasajeros reales.

Las dos compañías hablaban de crear una nueva plataforma de vehículo autónomo. También querían llevar parte de esa tecnología a los coches particulares de Toyota.

Esa segunda línea sigue abierta. Junto a Woven by Toyota, las empresas estudiarán cómo los datos reales de Waymo pueden mejorar la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Tokio, con Nihon Kotsu y GO

El anuncio llega mes y medio después de otro paso de Waymo en Japón. En septiembre, la compañía, la empresa de taxis Nihon Kotsu y la aplicación GO acordaron preparar un servicio sin conductor en Tokio para 2027.

Waymo condiciona esa fecha a la aprobación de las autoridades nacionales y locales. También debe terminar la validación de su tecnología y de las operaciones conjuntas.

Los viajes se pedirán desde las aplicaciones GO y Waymo. El servicio empezará con una flota inicial y crecerá hasta unos 100 vehículos en los principales barrios de la ciudad.

Desde 2025, sus coches recorren Tokio en modo autónomo con conductores de Nihon Kotsu que supervisan cada trayecto. En Europa, Waymo ya ha anunciado que sus robotaxis darán servicio en Madrid en 2027.

Dolgov y Nakajima, sobre los accidentes

«El compromiso de Toyota con cero accidentes de tráfico resuena profundamente en nosotros», afirmó Dmitri Dolgov, codirector ejecutivo de Waymo. Explicó que eligieron al fabricante japonés por «la legendaria seguridad, fiabilidad y calidad de sus vehículos».

Hiroki Nakajima es miembro del consejo y vicepresidente ejecutivo de Toyota. Según él, «la tecnología de seguridad marca la mayor diferencia cuando llega a tantas personas como sea posible». También admitió que ninguna empresa puede lograr sola el objetivo de cero accidentes.

En la misma nota, Dolgov sostiene que Waymo es hasta 20 veces más segura que los conductores humanos en choques con heridos graves. La cifra sale de los datos de seguridad de la compañía.

Esos datos cubren 271,3 millones de millas sin conductor humano hasta junio de 2026. Son unos 437 millones de kilómetros en cinco áreas de EEUU.

Frente a la referencia humana en esas zonas, Waymo calcula un 82 % menos de choques con heridos. En los choques con heridos graves o peores, la reducción llega al 95 %.

Cuántos bZ4X, todavía sin cifra

El comunicado no dice cuántos bZ4X autónomos saldrán de Takaoka ni cuánto invertirán las dos empresas. Tampoco indica en qué ciudad japonesa empezarán las pruebas.

No aclara si estos coches se sumarán a la flota de Tokio con Nihon Kotsu y GO. Para el Reino Unido no hay fecha concreta, más allá de los años siguientes a 2027.

Las cifras de seguridad que cita Dolgov proceden de la propia Waymo y se basan en ciudades de EEUU. Todavía no incluyen ningún trayecto en Japón ni en Europa, donde países como Francia aún preparan la homologación de los coches sin conductor.

El anuncio se ha publicado en el blog oficial de Waymo el 30 de octubre de 2026, firmado por los equipos de Waymo y Toyota.

Crédito de la imagen: Waymo / Toyota.