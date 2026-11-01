Adiós a los drones en Pekín: la capital china prohíbe tenerlos en casa desde el 15 de noviembre y multará con hasta 5.000 yuanes a quien guarde uno

Pekín prohibirá desde el 15 de noviembre tener o guardar un dron en cualquier punto de la ciudad. El veto incluye sus piezas principales y va más allá de los vuelos. Lo recoge el texto revisado del reglamento municipal de aeronaves no tripuladas, aprobado el 11 de septiembre por el comité permanente de la Asamblea Popular de Pekín.

Quien tenga un aparato en casa debe sacarlo de la capital, venderlo o entregarlo para su desguace antes de esa fecha. El Ayuntamiento paga una parte del precio a quien cumpla los plazos. La policía multará a quien siga guardando uno.

La norma de marzo permitía tres

El reglamento original se aprobó el 27 de marzo y entró en vigor el 1 de mayo. Ya convertía toda la ciudad en espacio aéreo controlado. Cualquier vuelo al aire libre necesitaba permiso, según la explicación publicada por la Asamblea Popular de Pekín.

Aquella primera versión dejaba guardar en casa hasta tres drones completos o diez piezas clave. A cambio, el dueño debía registrar el aparato con su nombre real y declararlo en su comisaría. Ese proceso de verificación terminó el 31 de julio.

En la presentación de marzo habló Xiong Jinghua, subdirector de la comisión de asuntos legislativos de la Asamblea. «Como capital, la seguridad del espacio aéreo de baja altitud de Pekín afronta más desafíos, y reforzar la gestión de los drones es más urgente», dijo.

La revisión de septiembre llegó menos de tres meses después de que una avioneta se estrellara contra el China Zun, el rascacielos más alto de la ciudad. El Gobierno municipal no vincula ambos hechos. Su texto habla de «blindar de verdad la línea de defensa de la seguridad de la capital».

Hasta 3.000 yuanes por entregarlo

La nota del Gobierno de Pekín ofrece tres vías, además de llevarse el dron a otra ciudad. La primera es venderlo en un punto de recompra autorizado por cada distrito. Allí revisan el aparato, lo tasan y cierran la operación en el momento.

Quien lo venda entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre recibe una ayuda del 30 % del precio. El máximo es de 3.000 yuanes por aparato. Del 1 al 14 de noviembre, la ayuda baja al 15 % y a un tope de 1.500 yuanes.

La segunda vía es el desguace en un punto oficial, con 200 yuanes por dron hasta el 31 de octubre. Después, la cifra baja a 100 yuanes. La tercera consiste en enviarlo fuera de Pekín por correo EMS, gratis hasta el 14 de noviembre.

Las ayudas solo valen para particulares que completaron la verificación policial. Los 16 distritos y la zona económica de Yizhuang publican sus puntos en una página común del portal municipal.

En Yizhuang, las recompras las hacen dos tiendas de las cadenas de segunda mano Zhuanzhuan y Aihuishou. El propietario debe llevar su documento de identidad original y una tarjeta bancaria a su nombre. La ayuda se ingresa en esa cuenta.

Multas de 500 a 5.000 yuanes

El artículo 8 del reglamento fija las sanciones para quien conserve un dron en Pekín o lo meta en la ciudad. Perderá el aparato y podrá pagar entre 500 y 5.000 yuanes, unos 670 euros como máximo. Las empresas se arriesgan a multas de entre 5.000 y 50.000 yuanes.

Volar sin permiso sale más caro, con la confiscación del dron y multas de 1.000 a 10.000 yuanes. Las tiendas en línea que vendan drones a clientes de Pekín pueden pagar hasta 100.000 yuanes. El texto prevé además recompensas para quien denuncie infracciones comprobadas.

Solo quedan fuera los usos que la policía autorice tras una evaluación de seguridad. Es el caso de la lucha antiterrorista, las emergencias y los grandes eventos. También pueden pedirlo colegios, laboratorios, fábricas y explotaciones agrícolas y forestales.

China suma 3,3 millones de drones

El veto contrasta con el ritmo del resto del país. El boletín estadístico de la Administración de Aviación Civil de China contaba 3.287.000 drones registrados a finales de 2025. Son un 51,0 % más que un año antes.

Esos aparatos sumaron 45,3 millones de horas de vuelo en 2025, un 69,89 % más que en 2024. Buena parte del uso llega del reparto, el campo y las emergencias. En ese terreno, China va por delante de Europa en drones de carga.

En Pekín, en cambio, un particular no podrá tener ni un dron guardado en un armario. Ocurre en el mismo país que ya prueba drones de seis toneladas capaces de llevar a 12 personas.

Juguetes voladores, todavía sin reglas

El artículo 11 encarga al Gobierno municipal regular más adelante los juguetes voladores con motor propio. Lo mismo ocurre con los objetos que flotan en el aire. El texto no pone fecha para hacerlo.

La lista de piezas prohibidas depende de la autoridad de economía e informática de la ciudad. En marzo presentó una versión de prueba con 17 componentes del fuselaje, el control de vuelo, las comunicaciones y la propulsión. El texto revisado no aclara si esa lista cambiará.

Las autoridades no han publicado cuántos drones se han vendido, desguazado o enviado fuera desde septiembre. Tampoco han explicado cómo comprobará la policía si un vecino guarda uno en casa, más allá de las inspecciones que anuncia.

El reglamento revisado se ha publicado en el portal del Gobierno Municipal de Pekín el 14 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: Gobierno Municipal de Pekín (portal Capital Window).