Una avioneta se estrella contra el rascacielos más grande de Pekín

Una avioneta se estrella contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china. El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang, tal y como detallan las fuentes a Efe. Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Tampoco se conoce si la avioneta estaba realizando un vuelo privado o comercial.

Desde Aviation Safety Network identifican el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP.

Como consecuencia del choque, las imágenes muestran un agujero en la fachada de cristal del rascacielos y también varios trozos de la aeronave sobre la calzada. También se han producido daños en la luna trasera de un taxi que circulaba por la zona.

Un español que reside en Pekín afirma a Efe que se encontró con el operativo: «Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados».

El China Zun, conocido como CITIC Tower, mide 528 metros de altura, fue inaugurado en 2018 y se convirtió en el rascacielos más alto de la ciudad.

Tres años después de su inauguración, en 2021, China vetó la construcción de nuevos rascacielos de más de 500 metros de altura y limitó «estrictamente» los de más de 250 metros.