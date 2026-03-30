Los Mossos d’Esquadra han detenido a un joven de 24 años por presuntamente realizar tocamientos a mujeres y por actos de exhibicionismo en el Metro de Barcelona. El joven tiene prohibida la entrada hasta la celebración del juicio tras la medida cautelar dictada por el juez.

El primer acto de exhibicionismo registrado lo practicó en el año 2022. El detenido llevaría más de tres años y medio llevando a cabo estos hechos en el Metro de Barcelona aunque especifican que ha pasado alguna época sin cometerlos.

Unos meses después, en 2024, retomó las actividades delictivas hasta en seis ocasiones. El último caso se produjo el 15 de marzo. Según el diario Ara, el detenido habría cometido hasta 11 actos de exhibicionismo y tocamientos a mujeres en el Metro de Barcelona.

El detenido no priorizaba ninguna línea concreta del Metro y siempre accedía con capucha con el objetivo de no ser reconocido por las cámaras de seguridad. Sin embargo, tenía una forma concreta de actuar: esperaba en los vestíbulos de las estaciones, donde se masturbaba mirando a las pasajeras que se aproximaban para pasar la tarjeta de acceso.

Los Mossos han informado de que también tiene antecedentes por hurto.

La investigación la ha asumido el Àrea Regional de Transport Urbà (ARTU) de la policía catalana.