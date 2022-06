Los padres de Marta del Castillo tras la condena a El Cuco: «Sabe más y no lo dice por miedo»

Antonio del Castillo y Eva Casanueva, padres de Marta del Castillo, han pedido que la sentencia que ha condenado a dos años de prisión y a una multa de seis meses a El Cuco y su madre no quede «en papel mojado con los recursos» que van a presentar. «Lo único que queremos es que esto no quede en papel mojado. Sería una pena que el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional lo echaran para atrás», ha señalado el padre de la joven en una rueda de prensa a las puertas de su vivienda.

Una comparecencia en la que Antonio del Castillo ha dicho estar seguro de que El Cuco sabe más» sobre el crimen y, a su juicio, sigue «encubriendo» a alguien por miedo. «Si El Cuco quiere algo conmigo, que venga y hablamos los dos solos. No me hacen falta testigos, podemos llegar a un acuerdo», ha señalado. Él considera que «teme a alguien» y por eso no quiere hablar.

Ambos han ofrecido estas declaraciones a los medios desde Sevilla para valorar la sentencia que ha condenado a Javier García Marín, alias El Cuco, y a su madre, Rosalía Inmaculada García, a dos años de prisión, una multa de seis meses y al pago de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil a los padres de Marta del Castillo. Todo ello por mentir en el primer juicio por el asesinato de la joven, celebrado en 2011.

Tanto Antonio como Eva han expresado que temen que la sentencia no se cumpla porque «a lo largo de estos años, la Justicia no siempre ha estado» de su parte, aunque reconocen que saben que «ellos van a intentar recurrir». Asimismo, han asegurado estar «orgullosos» porque «por una vez, la Ley la Justicia han funcionado».

En su comparecencia ante los medios, también han querido recordar que estamos ante «el asesinato de una niña a la que sus padres no han podido enterrar», que no es «otro delito, como un robo o de narcotráfico». «Tenemos que recordar que el fallo anterior vino por estas mentiras, que aquella sentencia estuvo condicionada por las mentiras de El Cuco y su madre».

Y es que, ambos prestaron declaración en calidad de testigos en el juicio celebrado en 2011 por la Audiencia de Sevilla contra los adultos acusados por el crimen de Marta del Castillo, Francisco Javier Delgado; hermanastro de Miguel Carcaño; la novia de éste, María García; y Samuel Benítez. Todos fueron absueltos, ya que nadie los situaba en el piso en el que sucedieron los hechos.

Según explicó el juez al respecto, en un posterior auto que mandó al banquillo a Javier García Marín y su madre, «el 25 de octubre de 2011», «de acuerdo con el plan urdido», manifestó al tribunal «de manera falsa» que no había estado el día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII donde «se le dio muerte» a Marta del Castillo y que ese día había estado con unos amigos de botellón en franjas horarias «distintas a las reales». Ahora, 11 años después, El Cuco ha reconocido que mintió, por lo que ha sido condenado.

Así las cosas, Antonio del Castillo pide que se cumpla la sentencia porque «ha habido dos personas que teniendo que decir la verdad, mintieron, y eso es lo que se ha juzgado». «Tenemos que recordar que el fallo anterior vino por estas mentiras y El Cuco está ahí metido por los consejos de su madre y su anterior abogado, que no le eche las culpas a nadie», ha sentenciado.