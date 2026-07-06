Un muerto y siete heridos, cinco graves, en dos accidentes en la M-31 y la A-4 de Madrid

Una persona ha fallecido y otras siete han resultado heridas, cinco de ellas de pronóstico «potencialmente grave», en dos accidentes de tráfico registrados casi al mismo tiempo en la noche de este domingo en la M-31 y en la A-4 de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El primero de los siniestros ha tenido lugar en la M-31, en su confluencia con la M-50. Según los datos aportados por los servicios de emergencia, el vehículo siniestrado dio varias vueltas de campana, lo que provocó que el conductor quedara atrapado en el interior. Los bomberos de Madrid tuvieron que intervenir para rescatar al ocupante, que finalmente falleció.

Además del fallecido, otras tres personas que viajaban en el mismo vehículo resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios en unidades de soporte vital básico y avanzado, de acuerdo con la información facilitada por Emergencias Madrid.

El segundo accidente se produjo en la A-4, a la altura de su confluencia con la M-45. En este caso, el vehículo implicado sufrió una salida de vía que dejó heridos a tres varones y una mujer, todos ellos de entre 19 y 20 años. Sara Montero, supervisora de guardia de Samur-Protección Civil, ha precisado que los heridos presentan lesiones de diferente consideración, con un pronóstico «potencialmente grave» en varios de los casos.

Para atender ambos sucesos, los servicios de emergencia han tenido que movilizar un amplio dispositivo compuesto por cinco unidades de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico y un vehículo de apoyo logístico, según los datos ofrecidos por Emergencias Madrid.