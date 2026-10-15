Los Mossos encuentran en Sitges el cuerpo de Rami, el niño de 12 años con autismo que desapareció en Granollers

Los Mossos d’Esquadra han localizado este jueves el cadáver de Rami, el joven con espectro autista de grado 2 que desapareció en la localidad barcelonesa de Granollers el pasado 4 de octubre durante las lluvias torrenciales que azotaron la región. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado que el cuerpo corresponde al del niño tras once días de intensas búsquedas.

Fuentes policiales indicaron el miércoles por la tarde que un pescador de la zona alertó al servicio de emergencias en la playa de les Botigues, a la altura del puerto de Ginesta, donde se dirigió un navío de la Policía Marítima. Los agentes confirmaron que se trataba de un menor de edad, por lo que se trasladó el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Bellvitge. Allí se realizó una investigación de las huellas dactilares para comprobar su identidad.

Las corrientes marinas habrían sido el causante del desplazamiento del cuerpo hasta el lugar en el que se le ha encontrado, según las hipótesis que manejan los Mossos. Desde que Rami desapareció, distintos dispositivos y unidades, como el Equipo de Prevención Activa y Forestal (EPAF), la Unidad de Drones o el Grupo de Apoyo de Actuaciones Especiales (GRAE) canino, subacuático y de montaña, trabajaron alrededor del río Besós para intentar hallar a Rami.

El fuerte temporal: detonante de la tragedia Tal y como señalaron las pesquisas de los Mossos, Rami podría haberse desorientado y tampoco era la primera vez que se perdía. Faouizia Benouizi, su madre, relató la dura experiencia en el momento en el que no supo dónde estaba su hijo: «Esa noche había mucha lluvia, llamé a todos los vecinos, al 112, hice la denuncia y empezamos a buscarle». Su huida se debió, presuntamente, al temor a la tormenta por parte del chico. Tanto los Bomberos como los diferentes cuerpos mencionados operaron sin descanso con la esperanza de que Rami siguiera vivo, desde el río Congost hasta el río Mogent, pasando por el Hotel Ciutat de Granollers, donde se vio por última vez a la víctima.