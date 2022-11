«No hemos hecho absolutamente nada, esto lo resolverá la ciencia». El actor Luis Lorenzo, investigado junto a su mujer Arancha por la muerte de la tía de ésta última, confía ciegamente en que la segunda autopsia de la víctima decrete que la tía Isabel falleció por causas naturales. En esta segunda parte de la entrevista concedida a OKDIARIO, Lorenzo da su versión de la muerte de Isabel y los hechos posteriores a su detención.

La muerte de la tía Isabel en el domicilio del actor sorprendió a Luis Lorenzo y a Arancha en Valladolid, camino de Asturias. La asistenta les avisó pasadas las 8 de la mañana «pero nosotros decidimos volver a la casa con nuestros hijos, antes de llamar a un médico para certificar el fallecimiento». Finalmente, Lorenzo avisó pasadas las 12 del mediodía. La Guardia Civil cree que la pareja tardó en avisar porque estaba maquillando el cadáver para ocultar posibles señales de maltrato.

Precisamente, tras las dudas que hay sobre la autopsia que detectó cadmio y manganeso en el cadáver de la anciana, determinando que murió envenenada, ahora la Guardia Civil cree que la causa fue el maltrato que sufrió la anciana junto a las pastillas que le daban de forma incontrolada. La respuesta de Lorenzo es contundente: «Si una persona quiere maltratar a alguien no la lleva continuamente a médicos para que le hagan analíticas y se le ayude, cuando cualquier médico puede detectar un maltrato». Los investigadores creen que pasearon a la anciana por muchos médicos para conseguir que diagnosticaran que sufría Alzheimer y atiborrarla a pastillas hasta la muerte. Ellos insisten en que la llevaron a los dos mismos lugares: «Al Hospital Ramón y Cajal y al Centro de Salud que teníamos por la Seguridad Social, y la vieron los neurólogos que había en cada momento, no siempre estaba el mismo. Las pastillas las recetan los médicos, y su administración en un rango terapéutico fue lo que hicimos.».

La autopsia que desencadenó la detención de Lorenzo y Arancha no se vio reforzada por los registros en su domicilio. «La Guardia Civil no halló cadmio, y sólo una pequeña cantidad de manganeso que en niveles no tóxicos contenía un frasco de tinte de zapatos», apostilla Lorenzo. También es cierto que los registros se hicieron un año después del fallecimiento de la anciana.

Ahora, los dos informes de toxicología que ponen en cuestión el envenenamiento por cadmio y manganeso de la tía Isabel, apuntando que podría tratarse de una muerte natural, han dado alas a la pareja en sus reivindicaciones en pro de su inocencia. Esperan como un regalo, con fe ciega, que llegue la segunda autopsia que ha pedido la Fiscalía para despejar las dudas.

Sin embargo, pese a mostrarse esperanzados, Luis Lorenzo no disimula su amargura durante la entrevista con OKDIARIO por lo que, según ellos, están pasando. «Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, estamos convencidos de que la ciencia demostrará que ha sido una muerte natural, pero el daño que se ha producido a mi familia y a mis hijos, y el aquelarre mediático que hemos vivido… eso no se va a olvidar nunca».