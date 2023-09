La Guardia Civil ha localizado en un pozo el cuerpo sin vida de la mujer que estaba desaparecida desde el pasado miércoles en el municipio murciano de Cieza, según han informado fuentes de la investigación.

El cadáver de la mujer, de 34 años y de origen magrebí, ha sido hallado este sábado en un pozo de ocho metros de profundidad junto a la autovía del municipio.

Hanane, madre de una niña de seis años, estaba en paradero desconocido desde que el miércoles abandonó su domicilio familiar para ir a realizar compras en el mercado ambulante. El hermano puso en conocimiento de la Benemérita su desaparición al comprobar que no acudía a recoger a su hija al colegio y añadió que ésta había sufrido graves amenazas por parte de su ex pareja, también de nacionalidad marroquí, y este fue detenido ese mismo día. En su testimonio, el denunciante advirtió que la ex pareja de su hermana tiene una orden de alejamiento y que éste la había amenazado. La mujer había interpuesto varias denuncias contra su ex pareja.

(Noticia en ampliación)