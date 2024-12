Emilio El loco mató y descuartizó a su suegra en Chapinería porque no le gustaba como trataba a su pareja. Fue en el verano del año 2020 y ahora la Fiscalía pide que le condenen a 18 años de cárcel por asesinato en el juicio que arranca en la Audiencia Provincial de Madrid. Emilio El loco, delincuente reincidente acusado del asesinato de su suegra, acudirá como un hombre libre al juicio ya que se encuentra en libertad desde el pasado verano al cumplirse el máximo de cuatro años que se puede decretar la prisión provisional.

El relato de hechos de la Fiscalía es bastante escueto y coincide con la confesión parcial que el acusado ya hizo en sede judicial: «El investigado, quien en el momento de los hechos residía en el domicilio de la madre de su pareja sentimental en la localidad madrileña de Chapinería; en hora no concreta comprendida entre el día 23 de julio de 2020 y el 25 de julio de 2020, con el propósito conjunto de acabar con la vida de la mujer , sorpresivamente, y cuando ella se encontraba sentada en el sofá de la salita de su vivienda, le asestó una puñalada con un cuchillo a la altura del cuello, causándole una serie de lesiones que le produjeron la muerte, valiéndose el acusado de su superior fuerza así como de su complexión física dada la diferencia de edad entre el acusado y la víctima al tener Emilio la edad de 38 años y la víctima 73 años en el momento de su fallecimiento».

Emilio El loco ya relató en el juzgado de instrucción, meses antes del juicio, cómo asesinó a su suegra: «Estábamos Marisa y yo en la cocina. Empezamos a discutir y ella iba a tocar el botón de la orden de alejamiento para alertar a la Guardia Civil. Cogí un cuchillo del tamaño de un dedo y le corté el cuello cuando estaba sentada en el sofá, después fui a fumar un porro fuera de la casa». Entretanto, la pareja de El loco e hija de la víctima, África, se encontraba durmiendo en el piso de arriba. «Tenía sueño y yo le mandé que se fuera para arriba y abajo sucedieron los hechos», explicó exonerándola de toda responsabilidad.

Ahí no terminó la acción delictiva de Emilio El loco la noche de los hechos: «Le dejé puesto el cuchillo, porque me daba rollo quitárselo, después de pensar lo que había hecho estaba arrepentido. No sabía que hacer».

La descuartizó con un serrucho

Posteriormente, afirma, salió a fumar un porro: «Luego me tranquilicé fumándome un porro fuera y tomándome una cerveza y me tocó esperar a que se coagulara la sangre o que dejara de sangrar». A continuación, y siempre según su confesión: «Volví a la cocina, desnudé a Marisa y la descuarticé con un hacha y un serrucho». También añadió: «Salí caminando y busqué varios sitios para enterrar los restos hasta que encontré la finca y enterré todo para que se lo comieran las alimañas. El pico y la pala los dejé al lado de un contenedor. Luego regresé a casa, me fumé otro porro y me fui a dormir».

Un vecino halló partes del cuerpo de la víctima unos días después, sin embargo la cabeza jamás se encontró: «Me están preguntando por la cabeza, yo la enterré, y no muy profundo, entonces supongo que algún zorro o algún jabalí o algo se la habrá llevado».

Ahora, Emilio El loco ya en libertad provisional tras agotarse los cuatro años de máximo que se le podía tener entre rejas antes del juicio, asegura que está muy arrepentido de lo que ha hecho.

Sospechoso de otro crimen

El Loco y su pareja ya eran sospechosos de otra desaparición previa la de su suegra en Chapinería y el hallazgo de su cuerpo poco después. Se trata de Araceli Cuervo, una mujer que ocupaba una casa en Barajas de Melo, Cuenca, antes de que desapareciera en el año 2020.

Justo unos días antes de la desaparición, Emilio El loco y su pareja se habían instalado en la vivienda junto a la de Araceli y la Guardia Civil investigó, sin éxito hasta el momento, si la pareja estaba tras la desaparición de Araceli.

En su contra, los guardias señalan que justo poco después de la desaparición de Araceli, Emilio y su pareja se mudaron a casa de la madre de esta, la mujer que finalmente fue asesinada. Además, Marisa, la otra hija de la víctima de Chapinería cuenta que su hermana le dijo que Emilio había matado a Araceli.