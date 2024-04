Daniel Sancho se juega la vida en el juicio que arranca este martes en Tailandia. Si quiere eludir una condena de pena de muerte o de cadena perpetua va a tener que aclarar al menos diez incógnitas decisivas ante el tribunal. ¿Su amigo Edwin Arrieta le chantajeaba con revelar un vídeo sexual?, ¿Daniel Sancho le tendió una trampa a la víctima?, ¿fue una pelea que terminó con un accidente mortal?, ¿la policía le ofreció deportarle a España si confesaba un crimen?, ¿qué establece la autopsia sobre la muerte de Edwin?. Todas estas cuestiones están sobre la mesa y Sancho tendrá que aclararlas para salir airoso con una condena reducida por homicidio accidental en vez de por asesinato.

1.-¿Su amigo Edwin Arrieta le chantajeaba con un vídeo sexual?

Es una de las mayores incógnitas del crimen de Daniel Sancho. Y la que supuestamente desencadena todo. Según Daniel Sancho, este decidió romper su relación sentimental con Edwin Arrieta y el cirujano colombiano le chantajeaba con difundir imágenes de alto voltaje sexual entre ambos. Sancho también sostiene que el colombiano amenazó con hacerle daño a su familia si no continuaba junto a él. La Familia de Edwin lo niega por completo y la defensa de Sancho asegura que conoce a varios testigos que fueron pareja de Edwin y pasaron por la misma situación. Está por ver si alguno declara en el juicio que arranca éste martes.

2.-¿Daniel Sancho le tendió una trampa a Edwin en Tailandia?

Según la Policía de Tailandia sí. Los investigadores y la Policía creen que Sancho atrajo a Tailandia a Edwin Arrieta y ante preparó la trampa. Sostienen que ese fue el motivo por el que Sancho llegó antes a la isla y alquiló otro bungalow diferente del hotel donde ambos se iban a alojar. Estaba, según la Policía, preparando el escenario del crimen en el bungalow mientras a la vez se registraba en el hotel donde supuestamente se iba a alojar con la víctima.

3.-¿Por qué Sancho compró un cuchillo, una sierra y productos de limpieza ante de llegar Edwin?

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a Daniel Sancho comprando cuchillos, una sierra, bolsas de basura y productos de limpieza el día ante de la llegada de Edwin a la isla de Koh Samui. Es otra de las incógnitas que la defensa de Daniel ha despejado diciendo que el cocinero compró esos objetos precisamente para cocinar en el bungalow. También sostienen que los tickets y los objetos no coinciden con los que la Policía aportó al sumario. La Fiscalía al contrario, tiene claro que Sancho compró esos objetos porque había planeado matar y descuartizar a Edwin, y que nunca llegó a cocinar nada en el bungalow que se convirtió en la escena del crimen.

4.-¿Edwin murió por accidente durante una pelea entre ambos?

Esta incógnita se ha convertido en la piedra angular de la defensa de Daniel Sancho. El cocinero asegura que al llegar al Bungalow Edwin le atacó cuando le dijo que dejaba la relación, pelearon y Edwin cayó golpeándose por accidente la cabeza contra el lavabo. La Policía y la fiscalía creen que fue un asesinato premeditado. Sancho llegó a confesar en su segunda declaración que golpeó a Edwin contra el lavabo hasta matarle. La Policía llegó a sostener, sin haber encontrado el torso de Edwin, que Sancho lo apuñaló porque la camiseta de la víctima tenía un agujero en el pecho producido por un cuchillo.

5.-¿Por qué le descuartiza en vez de avisar a la Policía?

Sancho dice que se puso nervioso y decidió deshacerse del cadáver. Ya ha confesado varias veces, primero en la Policía y después ante el juez, que troceó el cuerpo de Arrieta en 17 partes. Incluso llegó a hacer un dibujo del cuerpo a la Policía. Luego metió los trozos en bolsas de basura, arrojó algunas al mar y otras a contenedores de basura. También confesó que tiró la documentación de Edwin al mar junto a su teléfono, lo que le ha valido la imputación de un tercer delito de destrucción de documentación penado con dos años de cárcel en Tailandia.

6.-¿Por qué no huyó de Tailandia?

Sancho prolongó su estancia en Tailandia hasta finales de agosto. Según su defensa, esa es la prueba de que no tenía planeado cometer un crimen y huir del país. Según la Policía de Tailandia, Sancho no huyó porque la familia de Edwin comenzó a buscarle con rapidez señalándolo como sospechoso. Hubiera sido demasiado evidente y además no le dio tiempo. La Policía halló parte de los restos de Edwin a la mañana siguiente del crimen y sabían que Sancho y Edwin estaban juntos registrados en el mismo hotel.

7.-¿Por qué fue a comisaría la noche siguiente al crimen?

Los amigos y familiares de Edwin pueden explicar esta incógnita del crimen cometido por Daniel Sancho. La Policía empezó a buscar a Daniel Sancho a la mañana siguiente al crimen, incluso localizaron la tienda donde había alquilado la moto y le tendieron una trampa para atraparle sin éxito. A la vez, los familiares y amigos de Edwin comenzaron a llamar continuamente a Sancho haciéndole ver que era sospechoso y empujándole a acudir a comisaría a denunciar su desaparición si era inocente.

Sancho acudió a comisaría 30 horas después del crimen sin saber que la Policía había encontrado el cadáver de Edwin y le estaba buscando, ya no volvió a salir en libertad.

8.-¿La Policía le ofreció deportarle a España si confesaba?

La Policía lo niega pero en el sumario hay documentos que pueden aclarar una de las incógnitas sobre la confesión de Sancho. La defensa de Sancho ha dado incluso los nombres de los policías que le ofrecieron enviarle a España si confesaba y en el sumario consta un documento de deportación a nombre de Sancho firmado por la autoridad correspondiente.

9.-¿Mató a Edwin para robarle?

Durante los registros la Policía de Tailandia halló en una caja fuerte empotrada en el interior de un armario 20 billetes de 1.000 THB y 90 billetes de 100 dólares, en total más de 9.000 dólares. Sancho dijo que ese dinero era suyo y se lo había dado su abuela en euros, que al llegar a Tailandia lo cambio en dólares y baths. La familia de Edwin sostiene que ese dinero era de la víctima y coinciden con la cantidad que habitualmente el cirujano portaba en metálico cuando iba de viaje. El dinero fue requisado por la Policía de Tailandia.

10.-¿Qué dice la autopsia definitiva sobre la muerte de Edwin?

«No se puede determinar la causa de la muerte de Edwin Arrieta», a manos de Daniel Sancho. Ese es el dictamen de la autopsia del caso de Daniel Sancho. Sí detectaron un golpe en la cabeza de Edwin que coincide con el relato de Sancho pero no pueden concluir que ese golpe produjera la muerte de la víctima. La Policía insistió en que Sancho apuñaló a Edwin y le cortó el cuello, pero sin hallarse el torso de la víctima el apuñalamiento es imposible de probar. La autopsia sí habla de muerte violenta.

Los letrados de la familia de Edwin, de Ospina Abogados, insisten en que la autopsia habla de muerte violenta con intervención de un cuchillo.