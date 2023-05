La Policía busca desde el pasado viernes, 19 de mayo, a una niña de 2 años que podría haber sido secuestrada por su madre en Zaragoza. Los padres de la menor, llamada Emily, habían iniciado el proceso de divorcio, pero éste estaba paralizado por la huelga en los juzgados.

Según la información difundida por SOS Desaparecidos, la menor tiene 2 años, el pelo clarito, los ojos marrones y mide entre 96 y 98 centímetros. Su madre, a la que también buscan, se llama Iryna Palii, es ucraniana, tiene 37 años y mide 1,67. Ambas están desaparecidas desde el pasado viernes.

Su padre, Alejandro, está convencido de que la madre está detrás del secuestro. Así lo ha denunciado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa. «El viernes estábamos en casa de mis padres jugando y sobre las 17:00 horas vino a recogerla para llevársela a un cumpleaños. A las 20:30 volví a casa y me di cuenta de que faltaba una maleta, objetos personales de las dos, dispositivos electrónicos y juguetes; cosas que sólo coges si te vas para no volver», ha explicado al respecto. Tras descubrir esto, interpuso una denuncia hacia las 21:40 horas

En sus declaraciones a Telecinco ha señalado, además, que fue él el que inició «la demanda de divorcio» y «en marzo tendría que haber terminado el proceso, pero hasta mayo no entró la denuncia y no se aplicaron medidas cautelares». Cuenta también que su abogada llegó a pedir que su mujer no pudiera salir del país, ya que es ucraniana, pero el tema estaba paralizado.

Respecto al posible paradero de las dos, Alejandro no tiene claro si pueden seguir en España o se han marchado del país. «Ella es ucraniana, pero allí no creo que se vaya, sí tiene familia Rusia; pero no hay un lugar concreto al que pueda haber ido, puede estar aquí o haber salido de España», ha indicado. En este sentido, ha destacado que la pequeña tiene triple nacionalidad estadounidense, española y ucraniana.