El vídeo de Laura Escanes que ha revolucionado las redes: podría volver con Risto Mejide

Laura Escanes y Risto Mejide han protagonizado una de las rupturas más sonadas del año. Nadie esperaba que el pasado mes de septiembre anunciaran en redes su separación tras más de siete años de relación y una hija en común, pero ahora parece que los dos siguen adelante con sus vidas y aunque de ella se ha dicho que tiene un nuevo novio, el cantante Álvaro de Luna, lo cierto Escanes ha revolucionado las redes con un vídeo en el que por lo visto se sugiere que tal vez podría volver Risto Mejide.

Laura Escanes y el vídeo viral de su posible vuelta con Risto

Todo apunta a que el 2023 será un año marcado por el amor para Laura Escanes. La joven influencer y modelo seguiría con su relación con Álvaro de Luna, pero ha sido un «inocente juego» en TikTok el que parece que la revelado unos planes distintos para el nuevo año que ha revolucionado a todos sus seguidores.

Escanes no sólo triunfa en Instagram, también está en TikTok con casi un millón de seguidores y ha sido su último vídeo el que más se ha viralizado por lo que muestra. En el vídeo en cuestión podemos ver a Escanes tumbada en su cama mientras se enfoca con la cámara y tiene un filtro para saber qué le depara el 2023.

El primero de los resultados que le da el filtro es que en el 2023 va a tener «sexo duro y desenfrenado», y dado que parece reticente a creerlo e incluso comenta «no sé si tengo que añadir algo a esto», decide probar de nuevo. El segundo resultado es que en el 2023 va a ser «madre soltera» y como tampoco le gusta, decide probar una última vez pidiendo que el resultado tenga «un poco más de paz»…Es entonces cuando aparece lo que más «miedo» parece darle: «regresar con mi ex» y cuando decide dejar de «jugar» con el filtro diciendo «bueno voy a dejar esto ya por hoy».

El vídeo no deja de ser gracioso por las caras que pone Escanes ante todo lo que va dando como resultado, pero es un juego y como tal no parece que tengamos que tomar al pie de la letra que vaya a volver con Risto Mejide. Sin embargo vuelvan o no, la pareja siempre estará unida debido a su pequeña hija Roma que nació en 2019 y cuyo nombre fue elegido a raíz de un viaje muy especial que hicieron a la capital de Italia en 2018.

Os dejamos el vídeo que ya se ha viralizado: