La vida de Mamen Mendizábal fuera de las cámaras: una estafa, su pareja y su pisazo en esta zona de Madrid

Mamen Mendizábal ha contado su vida fuera de las cámaras, viviendo una estafa de las que hacen historia, un hecho común en muchas familias contra el que no ha dejado de luchar. La periodista ha vivido episodios de todos los colores, desde la estafa a la que ha tenido que enfrentarse, hasta la compra de un pisazo en una increíble zona de Madrid. Ha tenido mala suerte en los negocios, pero buena en lo personal, junto a su pareja, forman una unión de lo más especial.

Mamen Mendizábal fuera de las cámaras así es la presentadora

La historia de Mamen Mendizábal no es distinta del resto de personas, ha sufrido como todo el mundo episodios más oscuros y luminosos. Días en los que ha vivido la impotencia de una estafa y otros en los que ha disfrutado del amor de su pareja en un pisazo que está en una de las mejores zonas de Madrid.

A sus abuelos los estafaron según dice con preferentes: “Mis abuelos murieron, pero antes de morir, cuando ya estaban en una residencia, el director de la sucursal del banco de toda la vida le envió un taxi a mi abuelo para que fuera a firmar unos papelillos al banco. […] «Esos papelillos resultaron ser unas preferente” a lo que añade: “ni siquiera tuvieron el detalle de enviarle un taxi… Como era una mujer y además mayor le falsificaron la firma”.

Tal como contó ella misma: “Mi madre murió también sin que mis abuelos hubieran recuperado su dinero. Cuando murió mi madre, yo me sentí en la obligación de pelear como si ella estuviera viva”. Pero no todo es malo en la vida de esta periodista, disfruta de una relación de pareja de las que se ven una vez en la vida.

Un apartamento de 112 metros cuadrados construido en un gran edificio con pocos vecinos, con jardín y piscina en el centro de Madrid en la zona de El Viso es el lugar en el que vive esta mujer. José Antonio Ponseti es el hombre con quien comparte la vida. Un profesional igual que ella con el que ha llegado al pacto de no tener hijos.

Tal como ella misma dice: “vivo una época de plenitud y, sin embargo, lo que más he oído durante este año en el que me he convertido en cuarentañera es ‘todavía estás a tiempo de tener un hijo’. ¿Pues sabes qué te digo? Que me declaro en rebeldía ante toda esa gente que te marca el camino. En el tema de las mujeres y los hijos hay muchísimo machismo, indiscreción y osadía. Estoy harta de preguntas impertinentes y prejuicios”.