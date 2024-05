La Universidad Isabel I se convierte en Centro Examinador de Oxford

La Universidad Isabel I se suma a la lista de centros escogidos para la realización del Oxford Test of English (OTE). La institución académica se inaugura como sede oficial del reconocido examen multinivel que evalúa los conocimientos lingüísticos en inglés desde el nivel A2 hasta el C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Acorde con la metodología online de impartición que posee la Isabel I, el Oxford Test of English resulta un examen económico y personalizado que se adapta a las necesidades del alumno. De igual forma, la Universidad ofrece la posibilidad de preparación para afrontar el examen con los cursos de inglés online de su Escuela de Idiomas.

El examen ha sido desarrollado por la Oxford University Press y es certificado por la prestigiosa Universidad de Oxford. Su aprobación exitosa supone la obtención de un título oficial reconocido por un gran número de universidades, instituciones educativas y organizaciones en España y en todo el mundo.

¿Cómo se realiza el examen Oxford?

La realización del examen es completamente en línea y evalúa las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión escrita (reading), comprensión oral (listening), expresión escrita (writing) y expresión oral (speaking). La prueba de speaking se realiza en tan solo 15 minutos; las de reading y listening en media hora cada una; y para el writing el examen concede un tiempo máximo de 45 minutos.

“Se trata de una experiencia online, adaptativa y multinivel, que reduce el tiempo de examen a 2 horas y tiene un precio asequible”, explicó Lee Golding, representante de Oxford en España. Esta certificación está reconocida en más de 80 países de todo el mundo, concediendo competencias lingüísticas y sirve para acreditar el nivel de inglés en diferentes ámbitos como el académico o el profesional.

El Oxford Test of English tiene un precio de 120 euros, mientras que el Oxford Test of English Advanced tiene un coste de 132 euros. “Los interesados pueden examinarse para acreditar su nivel desde el A2 hasta el B2 del MCER con del Oxford Test of English o realizar el Oxford Test of English Advanced si desean acreditar un nivel C1 del MCER”, explica Valentina Yordanova, coordinadora de la Escuela de Idiomas de la Universidad Isabel I.

Los resultados de la prueba se emiten en un plazo de cinco días y el documento acreditativo, certificado por la Universidad de Oxford, presenta el nivel alcanzado en cada una de sus cuatro destrezas lingüísticas, así como un nivel general según el MCER. La Oxford University Press, por su parte, garantiza la fiabilidad, precisión, calidad y alineación del examen con el MCER.

¿Cómo prepararme para el examen Oxford?

Con el plazo de matrícula abierto para las próximas convocatorias, la Universidad Isabel I organiza el Oxford Test of English mensualmente de manera presencial en su sede en Burgos. Para poder realizar la prueba es necesario formalizar la matrícula con15 días de antelación como mínimo.

La Escuela de Idiomas de la Universidad Isabel I ofrece cursos de inglés desde el nivel A1 hasta el nivel C1 del MCER con los que se pueden adquirir las habilidades lingüísticas necesarias para superar este examen. En estos cursos se desarrollan las cuatro destrezas lingüísticas con especial énfasis en la interacción oral mediante clases de conversación semanales con nativos.

En su página web, la Universidad Isabel I ofrece materiales de práctica y a una prueba demo para familiarizarse del examen. No pierdas esta oportunidad de mejorar tus habilidades en inglés y certificar tu nivel con el Oxford Test of English ahora en la Universidad Isabel I.