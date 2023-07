Una turista se queda alucinada con lo que pasa en España: “Estoy en el sur y mi cerebro no puede comprender”

Una de las tendencias más virales de TikTok son los choques culturales. Cada vez son más los usuarios que comparten vídeos explicando las diferencias más notables entre sus países de origen y los países donde residen o disfrutan de unos días de vacaciones. En esta ocasión, la protagonista es Lu Fernández, una sudamericana que vive en Costa Rica y se dedica a crear contenido sobre viajes.

La puesta de sol en España

Hace unos pocos años empezó a viajar sola y desde entonces habla acerca de su experiencias. También da consejos, especialmente para las mujeres que quieren vivir solas. Desde principios de julio, Lu ha estado viajando por España y ha visitado Barcelona, Mallorca y Andalucía. En su perfil de Tik Tok ha publicado varios vídeos que pueden resultar de gran ayuda para quienes quieren visitar nuestro país, como la venta de medicamentos o cuáles son los cargadores que funcionan.

Sin embargo, el vídeo que se ha hecho viral es mucho más simple, ya que trata sobre la hora a la que se pone el sol en España durante los meses de verano. Desde un balcón con vistas al mar, la joven ha explicado lo siguiente: «Estoy en el sur de España y mi cerebro no puede comprender como es que son las 9 de la noche y todavía hay sol».

Continúa explicando que, con lo confuso que le resulta la luz solar española, la noche anterior tuvieron que llamarle la atención para que bajara la voz cuando hablaba con una amiga sin darse cuenta de la hora que era: «Nos estábamos quejando de una persona así que mi tono se elevó un poco y tuvieron que venir a callarme porque eran casi las 10 de la noche».

Y añade: «Yo estaba hablando tan fuerte porque pensaba que eran las 4 de la tarde, pero no: son las 9 de la noche… y yo podría estar en la playa».

Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar: «Andalucía es la región de Europa donde más horas de sol tiene»; «Estoy en Italia y me pasa lo mismo. Mi cerebro se empieza a apagar a las 11 pm cuando apenas se ve oscurecer y en Mexico a las 7 pm ya está oscuro»; «Eso me pasó viviendo en Londres a la inversa, a las mismas 4 de la tarde de noche … por eso me volví jajaja».