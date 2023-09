Todo el mundo está sin palabras con el inaudito caché de esta conocida artista

En los últimos meses se ha generado una gran polémica, pues ha salido publicado un informe que sitúa a varios artistas en el punto de mira. El precio que piden por actuar ha visto al luz y gran parte del público lo considera excesivo. Uno de los grupos más afectados ha sido ‘Nancys Rubias’, la famosa banda liderada por el artista Mario Vaquerizo. Sin embargo, hay una larga lista de famosos afectados, como por ejemplo Ana Mena. La joven lleva muchos años triunfando en el panorama musical, pero su último éxito le ha catapultado a lo más alto.

Ana Mena ha publicado ‘Bellodrama’ y gracias a este movimiento está recibiendo críticas fantásticas. Era lo único que necesitaba para subir su caché. Antes de desvelar el dinero exacto que pide por entretener a su querido público debemos tener en cuenta un aspecto importante. Ana no viaja sola y no actúa sola. Es decir, debe repartir su sueldo entre: bailarines, peluqueros, estilistas y personal de luces y sonido. No obstante, hay mucha gente que considera excesivo sus normas para subirse encima de un escenario.

El último éxito de Ana Mena

Ana Mena citó a sus fans en el estadio WiZink Center de Madrid y lo cierto es que su concierto fue un éxito rotundo. Ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, dando lo mejor de ella y entreteniendo a sus seguidores como nadie. La artista, nacida en Estepona, ha ido mejorando sus espectáculos y todo esto cuesta dinero, por eso ya no pide el mismo caché. Igual que todos los famosos, tiene muchos detractores y estos consideran que está siendo injusta. Sin embargo, siempre que haya un empresario dispuesto a pagar es que el público acepta las condiciones de la cantante.

Ana ha tenido muchas propuestas este verano. Promotoras y empresas que se han puesto en contacto con su equipo para contar con ella en diferentes proyectos. No tiene tiempo material de hacerlo todo, así que ha tenido que elegir y se ha decantado por la oferta que fuera más atractiva desde el punto de vista económico. Pero, ¿cuánto pide por deleitar a sus fans con su formidable talento? Cada vez más.

El dinero que cobra por cada concierto

El medio ‘El Plural’ ha desvelado que Ana Mena pide 60.000 euros por cada concierto. Eso sí, adapta esta cifra a varios parámetros: tiene en cuenta la fecha y el número de asistentes. Estos condicionantes no siempre son buenos, pues el ayuntamiento de Vigo pagó casi el doble. Ana actuó en la ciudad durante las fiestas y recibió un total de 111.320 euros a cambio.

El gran éxito de Ana Mena

Dejando a un lado la última polémica que ha salpicado a su personaje público, nadie puede negar que Ana Mena es una de las artistas con más potencial del momento. Su presencia es garantía de éxito, tanto es así que su talento ha cruzado fronteras y ha arrasado en Italia. ¿Lo más importante? Que sus compañeros hablan muy bien de ella e insisten en que sigue siendo una persona humilde. Por eso ha extrañado tanto algunas de las condiciones que exige para subir a cantar a un escenario.