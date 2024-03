Todo lo que se sabe sobre la relación que tienen Poty y David Bustamante

David Bustamante es uno de los rostros más reconocidos de la crónica social. Recientemente ha dado una entrevista en ‘El Hormiguero’ y ha dejado al descubierto algunos aspectos sobre su vida privada que nadie conocía. Sin embargo, no ha tenido ocasión de hablar de Poty Castillo, el famoso coreógrafo que formó parte de su grupo de amigos. Entre ellos había un vínculo muy especial, pero de un momento a otro la situación dio un giro radical y nada ha vuelto a ser lo mismo. El motivo está relacionado con Paula Echevarría. El cántabro se separó de la actriz en 2018 y en ese momento se generaron dos bandos completamente diferenciados: los que apoyaban a Paula y los que se posicionaron con Bustamante.

Poty Castillo apreciaba mucho a David Bustamante, pero tomó una serie de decisiones que le acercaron a la protagonista de ‘El Comisario’. Este detalle no le sentó bien a David, quien estuvo guardando silencio durante un tiempo para que el conflicto no trascendiera a la luz pública. El problema es que estamos hablando de tres rostros muy conocidos, así que la discusión no tardó en estar en boca de todos. Poty siempre ha sido muy prudente a la hora de hablar de este tema y ha insistido en que su concepto de Bustamante no ha cambiado en absoluto.

El bailarín promete que sigue sintiendo un gran aprecio hacia David, a pesar de que su relación no ha vuelto a ser nunca la misma. A principios de 2024 dio una entrevista y pensó que era bueno dar explicaciones. Así que, cuando le preguntaron si su amistad con Bustamante era la misma respondió: «La verdad es que, desgraciadamente, no. Me da mucha pena, porque siento un gran cariño hacia David. Mi opinión sobre él no ha cambiado para nada».

Paula Echevarría sale salpicada

El problema entre David Bustamante y Poty Castillo tiene un trasfondo muy interesante. En teoría el cantante ha llegado a un pacto con Paula Echevarría y supuestamente en la actualidad no tiene ninguna diferencia con ella. Entonces, ¿por qué continúa distanciado del coreógrafo? Poty y su antiguo compañero se reencontraron hace unos meses y esta noticia fue comentada por los mejores periodistas. El bailarín fue optimista e insistió en que nunca le había perdido el cariño a Bustamante. «Nos hemos querido mucho y hemos sido muy amigos, de verdad. No creo que haya mucho más que desarrollar», dijo sin entrar en detalles.

El concursante de ‘Operación Triunfo 1’ enseguida supo que se iba a armar un gran revuelo. Quería evitar que la historia salpicase a Paula Echevarría ahora que el ambiente está calmado. La actriz empezó a recibir ciertos comentarios y fue en ese momento cuando David dio unas declaraciones para evitar que el escándalo siguiera creciendo. «Nos hemos dejado de ver, pero yo le quiero muchísimo. Los medios, de alguna manera, cada vez que me veían me preguntaban siempre por eso. En el día de Cantabria nos encontramos en el photocall y como si lleváramos sin vernos ayer por la tarde, y llevábamos seis años sin vernos».

Poty, siguiendo el camino que siempre le ha caracterizado, intentó dejar en buen lugar a Paula Echevarría. No pronunció su nombre para evitar que la noticia diera un giro de 180 grados, pero aseguró que el entorno estaba muy feliz por su reconciliación con Bustamante. «Lo único que puedo decir es que toda la gente, amigos, conocidos y gente cercana, se han alegrado de este encuentro», comentó guardando las distancias.

El divorcio de David Bustamante y Paula Echevarría

David Bustamante y Paula Echevarría conocen cómo funciona el mercado de la información. Así que optaron por emitir un comunicado anunciando que habían puesto punto y final a su mediático matrimonio. «Habiendo transcurrido 14 meses desde que se puso fin a la convivencia, queremos comunicar con el fin de terminar con cualquier tipo de especulación que hemos firmado el acuerdo de divorcio. Queremos aclarar que es una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos», declararon al respecto.

En un primer momento parecía que esta ruptura se iba a desarrollar en la más estricta intimidad, pero no fue así. Los amigos del cantante entraron en conflicto con el círculo de la actriz y se formó una guerra que ha tardado mucho tiempo en desaparecer. Todo esto terminó afectando a la relación que el cántabro mantenía con Poty. Este último también tenía amistad con Paula y optó por posicionarse a su lado, algo que el intérprete interpretó como una traición imperdonable. A partir de ese instante comenzó un distanciamiento que, según ambas partes, ya ha caído en el olvido.