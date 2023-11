Todo lo que debes saber de Patricia Yurena: la Miss España que visita ‘Pasapalabra’

Patricia Yurena es la Miss España que visita ‘Pasapalabra’ esta semana, una mujer que quizás conozcas más allá de su belleza. Nacida en Tenerife en 1990, fue Miss España con apenas 18 años en el año 2008. Participó también en Mis Universo, donde fue elegida Dama de Honor, todo un privilegio que la catapultó hasta lo más alto. La canaria no ha dudado en aprovechar todas y cada una de las oportunidades que ha tenido en este tipo de eventos en los que captó la atención de un poderoso hombre por el que fue viral.

Donald Trump le ofreció trabajo

El ex presidente de Estados Unidos e impulsor del certamen de belleza en el que participó Patricia Yurena como concursante, rápidamente se fijó en ella. Captar la atención de Donald Trump no es fácil, aunque tal y como vemos es posible si disponemos de una belleza como la de una joven canaria que representó en este concurso a España.

Trump le ofreció un importante contrato de trabajo en su agencia de modelos, pero Yurena lo rechazó. Es una mujer con las ideas muy claras y sabe perfectamente qué es lo que quiere. El mundo de la interpretación además del modelaje, era uno de sus grandes sueños que no quería dejar escapar.

Por lo que ha compaginado perfectamente estas dos carreras que la han llevado a sentarse en el sillón de invitada famosa de Pasapalabra y conocerla un poco más. Anécdotas como las de Trump a parte, la vida de esta joven ha estado encarada hacía un éxito abrumador que ha materializado con el paso de los días.

Patricia Yurena se formó como actriz

La interpretación la lleva en la sangre por lo que decidió dedicarse en cuerpo y alma a ella, sacando el máximo partido a su belleza y cualidades. Estudió tres años interpretación en busca de una carrera que representa su máxima aspiración. Aquí es donde debe mostrar su talento.

En una entrevista que Patricia Yurena realizó a ElMundo dijo que: «Me gustaría dedicarme al cine, me gusta más, pero lo cierto es que ahora mismo estoy viviendo de la moda y de las ofertas que me llegan. Al fin y al cabo, son dos profesiones que van de la mano, así que estoy feliz».

El año 2014 fue determinante para ella, ya que decidió salir del armario, mostrándose públicamente con una mujer, su pareja. En la misma entrevista afirmó que: «Sigo recibiendo los mismos de chicos que de chicas. No se han cortado los hombres. No se dan por aludidos que tenga una pareja y que sea mujer. Incluso tengo algún insistente no se cree que me atraiga una mujer».

Yurena ha roto todos los esquemas posibles y lo ha hecho de la mano de una serie de elementos que la han hecho muy popular. También en redes sociales en donde la podemos conocer un poco más. Por lo que esta modelo y actriz, llegará a Pasapalabra dispuesta a mostrarse sin filtro algunos y enseñar al país qué es lo que sabe.

Es un programa muy exigente en el que las rápidas respuestas deben ayudar a los concursantes. Algo que quizás sea un poco más complicado con la tensión del momento y las cámaras. No es fácil responder desde el plató de televisión, aunque quizás cueste un poco más responder unas preguntas que deben realizarse rápidamente.

Veremos las habilidades de esta belleza española a la hora de responder y quizás revele más datos de su día a día o de sus próximos proyectos que seguro que serán de lo más interesantes.