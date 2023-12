La terrorífica historia de la presentadora española que vio un OVNI de niña

Hay una presentadora española que ha hecho una confesión muy interesante gracias a ‘Cuarto Milenio’, el programa de misterio que presenta Iker Jiménez en Cuatro. El comunicador ha logrado convencer a su compañera Remedios Cervantes para que cuente lo que le pasó de niña con un OVNI. La modelo malagueña ganó el certamen de Miss España y se convirtió en uno de los rostros más destacados de nuestro país. Por un motivo u otro siempre ha estado en el centro de la noticia y ahora ha llamado la atención de la prensa por un asunto tan extraño como sorprendente.

Iker Jiménez ha entrevistado a Remedios en su sección ‘Populares del misterio’ y no ha tardado en darse cuenta de que tenía un asunto muy jugoso entre manos. Siendo solo una niña, Remedios Cervantes vio un OVNI. Se quedó tan impresionada que es capaz de dar muchos detalles sobre esta experiencia. Según cuenta, no fue la única en presenciar este suceso porque varios medios de comunicación de la época se hicieron eco del mismo. Este detalle le ayudó en un futuro a comprender lo que había pasado.

Remedios Cervantes da unas importantes declaraciones

Remedios Cervantes se ha sincerado en ‘Cuarto Milenio’. Es la primera vez que habla de este asunto en público y ha sido completamente sincera, a pesar de ser un tema que siempre le ha provocado cierto temor. «Yo tenía nueve años y en Málaga hubo un avistamiento de un OVNI», empieza diciendo mirando a cámara fijamente. Tal y como ha explicado, no estaba sola cuando fue testigo de este acontecimiento histórico. «Yo tuve la oportunidad de verlo, por lo menos de ver con toda la pandilla de amigas que tenía algo que brillaba en el cielo».

Siguiendo su relato, los medios se hicieron eco de lo sucedido. «Luego, al día siguiente salió en prensa que era un objeto no identificado. Y siempre me he preguntado por qué tenemos que pensar que somos los únicos que vamos a estar en este universo». La presentadora, a partir de ese instante, empezó a reflexionar mucho sobre la vida en otros planetas y cada vez está más convencida de que nos queda mucho por conocer.

La experiencia paranormal de la presentadora

La invitada de Iker Jiménez no se ha quedado ahí. «Tengo un vídeo a los pocos meses de morir mi madre, en un cumpleaños, de repente en una grabación de un teléfono aparecía como una especie de bola, como si fuese una especie de nube, muy curioso porque cuando pasaba además por delante de un rostro. Ese rostro se veía en blanco y negro», explica en ‘Cuarto Milenio’.

La carrera de Remedios Cervantes

Remedios Cervantes se hizo conocida en 1986 después de ganar el certamen de Miss España. En aquella época tan solo 22 años y una larga carrera por delante. En un primer momento empezó a trabajar como modelo y colaboró con marcas importantes, de hecho desfiló en grandes pasarelas y tuvo una reputación excelente. Su fama llegó a tal punto que le ofrecieron trabajar en la pequeña pantalla, probó suerte y se convirtió en una presentadora exitosa.