La Reina Letizia tiene un Instagram secreto: las pistas que lo confirman

Doña Letizia, antes de ser reina, era presentadora de informativos y ejercía de periodista, por eso no es extraño pensar que le gusta tener la situación controlada. A diferencia de otras royals europeas, la mujer de Felipe VI no tiene una cuenta de Intagram oficial, pero ¿está al tanto de lo que pasa en las redes sociales? Sí y hay pruebas que lo demuestran. Son muchos los cantantes y actores que han coincidido con la consorte en actos oficiales. Todos hablan maravillas de ella y algunos han confirmado que está al tanto de todo lo que sucede en el Universo 2.0, por ejemplo la artista María Hervás. Esta última mantuvo una conversación con la Reina Letizia en los Premios Princesa de Girona.

«Me acuerdo que me habló de mi Instagram», empezó diciendo María, protagonista de la serie ‘Machos Alfa’. Asegura que la madre de Leonor de Borbón le aseguró que estaba pendiente de sus publicaciones en la red. «Me dijo: sigo a compañeras tuyas, espero que no caigas en determinados perfiles que tienen otras personas y que no me gustan demasiado». Hervás insiste en que doña Letizia había hecho un gran trabajo antes de reunirse con ella, pues invirtió un tiempo entre unir información para poder intentar cambiar algunas palabras.

«Había hecho el ejercicio de informarse porque sabía que iba a cenar conmigo y tuvo el respeto de informarse», declaró la actriz. Y añadió: «Es una admiración de mujer a mujer, de ser humano a ser humano. Es una tipa valiente, culta, preparada, súper interesada». Los sorprendente es que no es el único rostro conocido que confirma que ha mantenido este tipo de conversaciones con la mujer del Rey Felipe. Son muchos los que insisten en que tiene un perfil de Instagram con otro nombre para estar al tanto de todo lo que sucede en la sociedad y en el panorama artístico

Mario Marzo admite los rumores sobre la Reina Letizia

Mario Marzo, actor en la serie ‘Los Protegidos’, tiene mucha repercusión en las redes sociales, donde comparte datos sobre su día a día como padre primerizo de mellizos. También tiene un podcast titulado ‘¿Quién quiere ser mi amigo?’ y siempre está muy activo. En una ocasión desveló que coincidió con la Reina Letizia y habló con ella sobre este proyecto. Según lo que ha contado, la consorte le felicitó por el tipo de contenido que publicaba en Instagram. Esto demuestra que ha accedido al mismo con un perfil que no lleva su nombre, pues en caso contrario Mario se habría dado cuenta y lo habría identificado al instante.

«Mario, qué ilusión verte. Oye, me hacéis muchísimas gracia tu mujer y tú. Tu mujer que es tan alta», le dijo doña Letizia al artista tras confesarle que estaba al tanto del contenido que generaba en la red. «Luca se llama tu hijo, ¿no? Oye, de verdad, me encantáis un montón y además que no eres un influencer como tal, que eres actor, eres pianista. Tienes algo por dentro», le comentó la Reina.

Mario, sin salir de su asombro le contestó: «Espero que entienda que estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí». Una vez más la mujer de Felipe VI demostró su cercanía y le contestó: «¿Cómo no voy a saber de ti si te sigo en Instagram?». Una vez más se demuestra que tiene un perfil secreto para estar informada y poder mantener conversaciones con todos aquellos rostros con los que tiene que coincidir en determinados eventos. No hace distinciones y no descarta ninguna vía. Lo único que le importa es conseguir los datos que le interesan en cada momento.

La princesa Leonor, lejos de Instagram

Igual que muchos artistas han asegurado que doña Letizia les ha admitido que tiene redes sociales, no hay nadie que diga algo parecido de la princesa Leonor. La futura Reina de España lleva una vida completamente normal e intenta pasar inadvertida. Lo cierto es que en los últimos meses está recibiendo críticas muy favorables, de hecho su buena fama ha cruzado fronteras y ya se ha convertido en un icono en otros países. Los defensores de Letizia insisten en que parte de este mérito es suyo, pues es la que se ha encargado de educarla. Hay que señalar que Felipe VI es un padre presente y también ha participado en este sentido.

La Reina quiere proteger la intimidad de sus hijas, tanto de la princesa Leonor como de la infanta Sofía, por eso les ha aconsejado que no tengan Instagram ni otras plataformas. No obstante, es común que otros royals sí publiquen contenido utilizando estas herramientas. Por ejemplo, la Casa Real británica. El príncipe Harry optó por desaparecer durante un tiempo por los problemas que tuvo con su familia, pero ha tenido etapas de estar muy activo y ha sacado un gran provecho de este avance tecnológico.

El presentador Pedro Piqueras, quien ejerció de profesor de doña Letizia durante un curso, ha dado la cara por ella y ha explicado que la reina no tiene por qué tener un Instagram público. Lo considera incensario. Insiste en que la institución tiene otros canales para comunicar aquellos datos que considera relevantes, por eso no le ha temblado el pulso a la hora de dar la cara por la decisión que ha tomado la mujer de Felipe VI.