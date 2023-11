La reina Letizia está invitada a la boda de una extriunfita y esta es la razón

Después de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, la reina Letizia ha continuado con sus labores institucionales y se ha desplazado hasta Navarra para asistir al 23º Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. Como no podía ser de otra forma, ha vuelto a brillar gracias a su elegancia y en las últimas horas se está hablando mucho de ella. Cuando terminó este evento regresó a Madrid para asistir a la Feria BioCultura, celebrada en IFEMA, un recinto ferial situado a las afueras de Madrid.

Cualquiera de los pasos que da doña Letizia se convierte en tendencia, por eso su nombre no ha tardado en salir a la luz cuando Ana Guerra ha anunciado que va a casarse con Víctor Elías. Pero, ¿qué relación tiene la monarca con los enamorados? La reina es prima leja de Víctor y el actor ha reconocido que tiene intención de invitarla a su boda. No sabe si aceptará la propuesta porque llevan un tiempo sin tener una relación fluida, aunque no quiere dejar de intentarlo. Para él sería importante disfrutar de la compañía de su familiar.

El vínculo de la reina Letizia y Ana Guerra

Tan prudente como siempre, Ana Guerra explicó hace unos meses que todavía no había tenido ocasión de conocer a la reina Letizia. Según sus palabras. Era una decisión que le pertenecía a Víctor Elías porque ella ya le había presentado a todas sus personas importantes. El problema es que la reina no mantiene un trato estrecho con el actor, de ahí que su presencia en la famosa boda haya generado tantas dudas.

La extriunfita prefiere mantener las distancias y cuando le prensa se ha interesado por el tema ha respondido: «Se lo tendréis que preguntar a él porque es su parte de la lista». Víctor Elías no se ha esforzado en esconder sus intenciones y admite que va a hacer lo posible para contar con doña Letizia. Ha aprovechado para recalcar que antes de pertenecer a la Familia Real ya se sentía orgulloso de ella. «Yo ya fardaba de prima cuando era presentadora en Televisión Española», comenta al respecto.

La reina Letizia y su relación con Víctor Elías

Víctor Elías saltó a la fama gracias a su papel protagonista en ‘Los Serrano’. Siempre ha disfrutado de una gran repercusión mediática, pero ha logrado que algunos secretos estén guardados bajo llave. Sin embargo, cada vez tiene más confianza con su querido público y por eso confirmó su vínculo familiar con la mujer del rey Felipe. En todas sus entrevistas ha hablado muy bien de ella, a pesar de que lleven un tiempo sin mantener un contacto fluido. «Sí, invitarla sí, claro. Luego si viene o no viene no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo, pero la admiro», responde cuando le preguntan si le mandara una invitación.

La extriunfita toma una decisión

Ana Guerra se hizo conocida gracias a ‘Operación Triunfo’ y no tardó en darse cuenta de que debía protegerse de ciertos movimientos. Su intención es que el público hable de ella por asuntos relacionados con su carrera profesional, por eso ha decidido mantener las distancias con la prensa del corazón. Su noviazgo con Miguel Ángel Muñoz le sirvió para adquirir experiencia, por eso ahora va con la verdad por delante y no evita hablar de la reina Letizia.