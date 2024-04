El rebujito es la mejor bebida para el verano, según el ‘New York Times’

El rebujito es la mejor bebida del verano, palabra del periódico The New York Times, considerado la biblia de Nueva York. Lo firma Amanda Hesser, la crítica gastronómica del periódico neoyorquino, en el libro The Essential New York Times Cookbook. A su juicio, es la mejor bebida veraniega de todos los tiempos.

La crítica gastronómica destaca el rebujito por ser «no demasiado dulce» y tener toques de nuez y limón. Además, resalta que se trata de un producto barato y se atreve a añadir el fino de Jerez como sustituto del champán a la hora del aperitivo.

En su guía de platos internacionales, Amanda Hesser se ha atrevido a incluir los garbanzos fritos, una tortilla a la catalana (con alioli), croquetas de pimientos del piquillo con patatas y jamón, una ensalada de bacalao ahumado y la paella, sobre la que en el periódico neoyorquino se ha escrito en diferentes ocasiones. Han sido líneas de recetas y opiniones sobre las posibilidades de la paella: de marisco, horneada, de gambas, pollo y chorizo.

El rebujito se suele beber muy frío y se suele elaborar mezclando vino manzanilla con el refresco gaseoso, 7 Up. Pero no ha sido hasta 2021 cuando la Real Academia Española de la Lengua le ha dado su lugar como bebida típica de Andalucía, sobre la que se fija su origen en Granada en 1984.

Ésta no es la primera vez que The New York Times se rinde con el rebujito a la gastronomía española. En 2013 y en 2018, escribió artículos sobre el calimocho.

Entre las ocasiones que el periódico neoyorquino ha celebrado los platos españoles se marca en rojo la tortilla. En 2008, fue incluida en la sección de recetas del día, donde explicaban a los lectores cómo mejor cocinar este típico plato español. Incluso, no sólo se han atrevido a formar parte del debate de cómo se debe hacer una tortilla, sino que también se han adentrado en sugerir nuevas maneras de cocinar este plato. En 2013, sugirieron en poner por encima ensalada de tomate y pimiento. Antes, en 1999, habían hablado también de la tortilla.