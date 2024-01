Presentó el ‘Club Megatrix’ y dejó la televisión para ser profesora: así está ahora

En la década de los noventa comenzaron a llegar las cadenas privadas y esto sirvió para que muchos empresarios lanzasen propuestas de programas que ya han pasado a la historia, como es el caso de ‘Club Megatrix’. Este espacio lo presentaba Ana Chávarri, quién decidió cambiar de vida y estudiar para ser profesora. En estos momentos lleva una trayectoria completamente distinta, pero en el pasado fue un rostro muy conocido. Cuando terminó el formato que le lanzó a la fama probó suerte en el mundo de la interpretación e incluso llegó a formar su propia banda de música, aunque ninguno de estos experimentos tuvo demasiada repercusión.

Ana Chávarri tiene 46 años y su carrera televisiva se remonta a un espacio llamado ‘VIP Guay’. Fue uno de los primeros éxitos de Telecinco, cadena que comenzaba su andadura con una gran ambición, por eso contrató a los mejores profesionales. Ana tenía una misión muy clara: trasladar a la pequeña pantalla el mítico juego ‘Tres en raya’. Los jugadores debían responder a una pregunta antes de mover ficha y la presentadora ocupaba un papel fundamental porque protagonizaba escenas muy divertidas.

La trayectoria imparable de Ana Chávarri

‘VIP Guay’ le sirvió para demostrar que estaba capacitada para entretener a los espectadores, por eso los responsables de Telecinco le empezaron a ofrecer nuevos proyectos. De un momento a otro tomó las riendas de ‘La Merienda’, programa que hasta esa fecha estaba presentado por Miliki. Aceptó este reto junto a la comunicadora Raquel Carrillo, con quien ya había trabajado en otras ocasiones. Juntas se propusieron entretener al público infantil y cumplieron su objetivo con éxito.

Ana fue enlazando triunfos y su popularidad le llevó a lo más alto, por eso las principales cadenas empezaron a pelearse por ella. Antena 3 le hizo una buena oferta y la presentadora no tuvo más remedio que aceptar. Fue así cómo comenzó su etapa en ‘Megatrix’, un espacio que se adaptó tan bien al público que empezaron a proliferar diferentes versiones, por ejemplo Caravana ‘Megatrix’.

Es profesora y está lejos del foco

Ana Chávarri lleva la comunicación en las venas, pero actualmente trabaja de profesora y su vida está muy lejos del foco mediático. En su momento reconoció que cuando era pequeña no supo gestionar la fama. «Me cuentan que me puse un poco tonta haciendo publicidad de pequeña. Un día llegué a casa diciendo: ‘Claro, como he salido en la tele’ y mi madre lo arregló con dos tristes guantazos. Se me bajó la tontería a los pies y nunca más se me ocurrió decirlo», explicó en ‘Fórmula TV’. Nada queda de esta etapa y ahora disfruta de otras actividades que le hacen igual de feliz, pero no las comparte con el público.

El sueldo de Ana

Ana Chávarri explicó en el medio citado anteriormente que de alguna forma ahora vive mucho más tranquila porque cuenta con unos ingresos fijos todos los meses. Después de ser presentadora de televisión probó suerte como actriz, pero llegó a una conclusión: necesitaba tener una ocupación más estable. Eso es lo que le ha dado la enseñanza. «Ahora con niños pequeños me viene muy bien por los horarios y las vacaciones», empieza diciendo. «Cobrar un sueldo todos los meses también es muy importante para la vida porque en el teatro puedes cobrar un mes, pero al siguiente no».