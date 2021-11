Acudir a una revisión médica cuando hay algo irregular en nuestra salud siempre es una incertidumbre. Queremos escuchar un buen pronóstico y, sobre todo, esperamos que si hay un momento en el que tenemos una enfermedad, los médicos nos brinden oportunidades y esperanzas para seguir adelante con nuestras vidas.

Pero, desde luego, para haya oportunidades para todos, para estar sanos o poder poner soluciones a los problemas sanitarios que nos puedan llegar, tenemos que apostar por la investigación y la ciencia. Un tándem ganador que hace posible que el mundo se transforme a nuestro alrededor gracias a los avances e innovación científica y sanitaria, y que en un momento dado, acudamos al hospital y nos digan: “Tenemos el antídoto”.

Estas tres palabras esperanzadoras fueron las que escuchó Begoña Compañón, profesora de música, cuando se sentó en una de las consultas de Oncología el Hospital Vall d’Hebrón y poder seguir adelante con sus planes alrededor de la música. “Hace unos nueve años o así, en febrero me noté un bulto y resultó ser un tumor de parótida. En una primera biopsia vimos el que el resultado era un carcinoma de nivel 1. Hice tratamiento de radioterapia y, más tarde, me reincorporé a la vida laboral a la vez que me iba haciendo todos los reconocimientos. Luego, a partir del cuarto año, me confirmaron que está superado e iba una vez al año a revisión”, explica.

Sin embargo, y a pesar de este último diagnóstico, cinco meses más tarde Begoña se notó un nuevo bulto que le puso de nuevo en alerta. “Fui al departamento de Oncología del Vall d’Hebrón y me dieron una nueva confirmación, tenía un tumor de parótida que, además, había hecho metástasis en el pulmón. Pero también me dijeron: ‘Tenemos el antídoto’”, relata Begoña con el saxofón en la mano.

Medicina personalizada

Ese es el instrumento con el que puede seguir con sus planes día tras día gracias a un tratamiento desarrollado en el Hospital Vall d’Hebrón impulsado con el apoyo de Fundación ”la Caixa”. “A partir de ese momento, en marzo cumplí cuatro años, comencé un tratamiento novedoso, tanto que era la primera de España que lo tomaba, que me ha dado perspectivas de futuro”, añade.

Por su parte, María Vieito, oncóloga médica en Vall d’Hebron e investigadora de la UITM dedicada al desarrollo de nuevos fármacos en Oncología, señala que “el caso de Begoña es, sin duda, un ejemplo del éxito de la medicina personalizada”.

Explica también que “lo que encontramos al analizar su caso es que la proteína que no está mutada, si no sucede este corte, esa proteína también se pueda ver afectada por el tratamiento. Y hay que tener en cuenta que se trata de una proteína que tiene muchas funciones, entre ellas, la de regular el metabolismo, el equilibrio, etc. Entonces, afortunadamente, conseguimos con un poco de paciencia y también ajustando la dosis para que Begoña lo pudiera tolerar”.

“Me siento muy afortunada”

Begoña, por último, concluye que gracias a los avances médicos, la ciencia y la investigación ella ha podido cumplir con los planes que tenía: “Evidentemente, cuando piensas que no vas a tener ese futuro que todos pensamos, tienes la percepción de que aquellos planes que tenías ya no vas a poder hacerlos. Pero todo cambió con esta medicación, ya que me permite hacer lo que sea porque el tratamiento es muy fácil de tomar y, de momento, siempre me ha ido bien”. Y apunta: “Me siento muy afortunada”.

Al lado de los investigadores, construir un mundo mejor para todos

Sobre los tratamientos y los medicamentos que desarrollan en el Hospital Vall d’Hebrón, la Dra. Vieito subraya que para “poder llevar a cabo nuestro trabajo y contar con todos los recursos necesarios para ello, el apoyo de CaixaResearch de la Fundación ”la Caixa” es imprescindible”.

Desde la organización han tejido un amplio ecosistema de entes colaboradores con los principales centros de investigación que trabajan en investigación científica de excelencia y de alto impacto social y transformador. Persiguen varios objetivos, entre los destacan la aceleración de los avances en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud; trasladar los resultados conseguidos a toda la sociedad e impulsar el talento de los investigadores relevantes en el ámbito de la salud y la biomedicina.

Hasta el momento, el trabajo de CaixaResearch de Fundación ”la Caixa” ha publicado sólo en 2020 más de 1.000 artículos científicos, ha hecho una inversión de 66 millones de euros, 14 millones en oncología, 10,2 millones en enfermedades infecciosas, 6,7 millones en patologías cardiovasculares y 5,1 millones en neurociencia.

Trabajar con impacto social

Fundación ”la Caixa” trabaja en este campo en varias líneas de actuación para contribuir al progreso social. Destacan las enfermedades infecciosas como el Covid-19, el sida, la malaria y otras patologías que son las principales causas de mortalidad en países de bajo desarrollo. En la especialidad de oncología, impulsan proyectos de investigación e innovación contra el cáncer, la segunda causa de muertes a nivel mundial, con el fin de encontrar tratamiento que ofrezcan mejores opciones terapéuticas.

También apoya la neurociencia, centrándose en el diagnóstico del alzhéimer y otras enfermedades de este campo, ya que más de 1.000 millones de personas sufren afectaciones neurológicas y mentales. Y trabaja impulsando la investigación alrededor de las enfermedades cardiovasculares de entidades de prestigio con el fin de encontrar tratamientos específicos de estas dolencias, a menudo crónicas.

CaixaResearch Institute, compromiso con la salud del presente y futuro

Para seguir adelante con su apoyo a la investigación científica, desde Fundación ”la Caixa” han creado el CaixaResearch Institute, un nuevo centro de investigación en salud y ciencias de la vida que potenciará la intensa actividad investigadora promovida por la entidad en los últimos años en torno a las enfermedades infecciosas, la salud global, la oncología y las enfermedades neurodegenerativas y las neurociencias.

De esta forma, Fundación ”la Caixa” muestra de nuevo el firme compromiso que tiene con el progreso científico y social, y con la contribución firme de atajar los retos de la salud del hoy y del mañana. Por ello, concretamente, este nuevo espacio se centrará en la investigación y la innovación de excelencia en la salud, contribuir al bienestar colectivo y la salud global.