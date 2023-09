Bombazo El ‘otro hijo’ de María Teresa Campos quiere romper su silencio y contarlo todo

La familia Campos ha sufrido una gran pérdida. Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego se han despedido de la matriarca del clan y están completamente desoladas. Terelu preocupó a sus seguidores al publicar un mensaje en Instagram diciendo que solamente pensaba «en desaparecer» para poder estar cerca de María Teresa. Las redes se volcaron con ella y recibió miles de mensajes, tanto de anónimos como de rostros tan conocidos como la periodista Chelo García Cortés o la cantante Vanesa Martín. Ni Terelu Campos ni su hermana Carmen están solas, todo lo contrario. Han recibido el amor de gran parte del público, sobre todo en las últimas horas.

La familia se ha desplazado a Málaga, donde han celebrado un evento en honor a María Teresa Campos. Nada más llegar a la estación de tren, Terelu se encontró con un grupo de seguidores de María Teresa que querían darle sus condolencias. Todo el mundo que trabajó con la presentadora coincide en lo mismo. Sus compañeros aseguran que fue una gran maestra y que tenía la capacidad de traspasar la pequeña pantalla para conectar con los espectadores. Ese es el gran legado que heredarán sus hijas, a pesar de que hay alguien que quiere ponerlo en peligro.

El ‘otro hijo’ de María Teresa Campos

María Teresa Campos siempre ha presumido de haber trabajado en su vivienda con las mismas personas. Contrató a su empleada doméstica hace más de 30 años y estuvo a su lado hasta el final. Lo mismo le sucedió con su chófer, el famoso Gustavo Guillermo. El problema es que los últimos meses fueron complicados y Terelu Campos tuvo varios enfrentamientos con él. Descubrió que había grabado conversaciones de Carmen Borrego y empezó a sospechar que estaba motivado por otros intereses. Prueba de ello es que ha salido publicado que Gustavo esta negociando con una publicación para romper su silencio y hablar de la familia Campos.

También se ha especulado con la posibilidad de que el famoso conductor sea uno de los concursantes de ‘Gran Hermano VIP’. La nueva entrega del concurso es todo un misterio porque no han confirmado a ningún participante, solo a la reportera Sol Macaluso. Por eso no sería de extrañar que Gustavo, al que María Teresa Campos consideraba un hijo más, haya aceptado la propuesta. Los responsables del programa han prometido que han cerrado un casting exclusivo que nunca antes se había visto en televisión, de ahí que la colaboración de Gustavo sea más que probable.

La traición está cada vez más cerca

Gustavo Guillermo ya vendió una entrevista a ‘Semana’. Lo hizo al lado de María Teresa Campos y sirvió para presentarle en sociedad. Posteriormente estuvo a punto de aceptar una oferta de ‘Viernes Deluxe’ para convertirse en el invitado estrella de la noche, pero Terelu intervino y le hizo saber que esta idea era cuanto menos desacertada.

El entorno próximo a la familia considera una traición que Gustavo quiera hablar de María Teresa ahora que se ha marchado para siempre. «Si Gustavo quiere hablar será muy injusto, porque siempre le han tratado como a uno más de familia y le han perdonado cuando ha hablado más de la cuenta», explican en el diario ’20 Minutos’.

El motivo por el que las Campos perdonaron a Gustavo

El chófer de María Teresa Campos reconoció que había grabado a Carmen Borrego, pero continuó trabajando para la familia. «En lugar de desterrarlo, lo que Carmen y Terelu hicieron fue perdonarlo. No por ellas, que se llevaron un disgusto del que todavía no se han recuperado, sino por Teresa. Ya había sufrido demasiadas pérdidas como para arrancarle al que consideraba un hijo. Gustavo no solo no agradeció el gesto, sino que intentó justificar lo que era más que evidente», añade la fuente anterior.