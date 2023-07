La nueva vida de este famoso que pasó por todos los programas del corazón

La mayoría de famosos van y vienen, son pocos los que pasan a la historia de la crónica social, pero el público tiene mucha memoria. El protagonista de esta noticia pisó todos los programas de corazón del momento y dio entrevistas en las mejores publicaciones, pero ahora ha cambiado de vida. Tiene una empresa de coches en Madrid y ya no quiere saber nada de los medios. Pero, ¿de quién estamos hablando? En los 90 fue muy conocido porque mantuvo una relación sentimental con la hija de una cantante muy famosa. Después se enamoró del personaje del momento: Belén Esteban.

Óscar Lozano vive lejos de los medios

La última vez que supimos algo de Óscar Lozano fue en 2018. Dio una entrevista para hablar de Belén Esteban, con quien siempre ha tenido una relación estupenda. Su romance no duró mucho, pero después continuaron siendo amigos, tanto que Belén le invitó a su primera boda, la que celebró con el fallecido Fran Álvarez. Para sorpresa de todos, Óscar no estuvo cuando la princesa del pueblo se casó con Miguel Marcos, a pesar de que conocía al conductor de ambulancias. “Conozco a Miguel y le veo feliz, como a ella, me parece una buenísima persona”, dijo para temblar los ánimos.

Óscar Lozano quiere estar lejos de los medios, pero sabe perfectamente cómo funciona el negocio del corazón porque se la lucrado del mismo durante mucho tiempo. Por eso zanjó la polémica y aseguró que no tenía nada en contra de Belén, no estaba enfadado por no haber recibido su invitación, todo lo contrario. Aseguró que Miguel Marcos haría muy feliz a Esteban. “Le ha venido muy bien a Belén porque es alguien de fuera del mundo de la televisión y de la prensa y le da mucha tranquilidad”.

La nueva empresa de Óscar

Óscar Lozano llamó la atención de los periodistas porque estuvo con Carmen Morales, hija de la famosísima Rocío Dúrcal. La historia iba tan en serio que decidieron tener un hijo juntos, pero el paso del tiempo les demostró que no estaban hechos el uno para el otro. Óscar era empresario y se convirtió en el soltero de oro, por eso tenía tantos ojos puestos sobre él. La sorpresa llegó cuando conoció a Belén Esteban y reconoció que habían iniciado un romance, romance que no duró demasiado.

Durante los años 90 y principios de los 2000, el ex de Carmen Morales era un rostro estrella. ¿Qué le pasó para que quisiera retirarse? La televisión cambió mucho y Belén Esteban tenía tanto protagonismo que le hacía sombra a todo el mundo. De hecho, en la actualidad, tiene casi más peso que Jesulín de Ubrique, a pesar de que haya desaparecido de Telecinco. Óscar vive lejos de todo esto, centrado en su nuevo negocio: un confesionario situado en Pozuelo, una de las mejores zonas de Madrid.

La relación con su hijo

Óscar tuvo un hijo con Carmen Morales que se llama Christian y tiene una relación estupenda con él. Son grandes amigos. “Desde el minuto 1 que llegaste a este mundo me cambió la vida. Yo era un crío muy joven e inexperto como padre y me asusté mucho, pero tú me enseñaste que lo más importante es el amor hacia los hijos incondicionalmente y que la vida pasa en un suspiro”, le dijo cuando cumplió 25 años. Mantienen un vínculo muy estrecho, pero el joven es bastante discreto y nunca se ha aprovechado de sus apellidos.