La nieve vuelve a España y no se salva nadie: la predicción de Jorge Rey que pone los pelos de punta

Vuelve a España la nieve y no se salva nadie de lo que está a punto de llegar, la dura predicción de Jorge Rey pone los pelos de punta. Debemos empezar a prepararnos para lo que está por llegar, de la mano de una serie de cambios que pueden ser fundamentales y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. El hombre que predijo la llegada de Filomena no deja ninguna duda de lo que nos está a punto de pasar en España.

Habrá llegado el momento de ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo es posible. Sin duda alguna, hay que visualizar esta nueva transformación que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Tenemos que empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, quizás tocará ver qué nos depara esta transformación que nos estará esperando, un giro del invierno más suave a una situación cambiante que puede ser clave en todos los sentidos.

La predicción de Jorge Rey que pone los pelos de punta

Las cabañuelas rara vez se equivocan. Tal y como hemos visto hace unos años, predijeron con exactitud que llegaba una anomalía térmica sin precedentes. Nos sumergimos en un frío intenso que nos alejó de todo lo que teníamos por delante, de un poderoso cambio de ciclo.

Aquel también mes de enero, se espera que hiciera frío, como es habitual a estas alturas del año. Teniendo en cuenta que estamos ante el mes de las temperaturas más bajas del año, pero lo que pasó con Filomeno fue extraordinario y colocó a Jorge Rey en lo más alto de las redes sociales.

Todo el mundo estaba muy pendiente de estos cambios que han visto llegar a un invierno con unas características por encima de lo que sería habitual en esta época del año. Ahora parece que tenemos una situación similar con un invierno que llega mucho antes de lo esperado y nos trae algunas consecuencias inesperadas.

Debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando en unos días en los que quizás tocará ver qué tenemos por delante. Sin duda alguna, es tiempo de ver un destacado cambio de ciclo que puede ser clave.

Vuelve a España la nieve y no se salva nadie

La nieve será una realidad, tal y como ya advirtió Jorge Rey en estos días que tenemos por delante. Llega un importante cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque una diferencia. Tal y como nos dice este joven en sus redes sociales llega una fuerte borrasca para la que debemos estar preparados.

La AEMET ha acabado dando la razón a este joven con una previsión que se complica por momentos y que puede darnos algunas novedades destacadas: «Este día el tiempo vendrá marcado por el efecto de una dana centrada en el norte de Argelia que, unido al acercamiento de una borrasca en superficie, generen una situación de inestabilidad en el Mediterráneo. Así, se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones acompañadas de tormenta en Baleares, fachada oriental peninsular, Estrecho y Melilla, sin descartar que pudieran acabar afectando a puntos de Alborán y de interiores del tercio este. Estas precipitaciones podrían ser localmente fuertes en litorales del Levante, de forma más probable en el sur de Valencia o norte de Alicante, donde también se podrían dar acumulados significativos. Asimismo, es posible que nieve en sierras del tercio este peninsular o de Mallorca, con la cota en torno a 900/1200 metros aunque pudiendo bajar localmente hasta los 700/800m. Se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en el resto del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos en el norte de las islas Canarias, donde la calima tenderá a menos».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en el Cantábrico y buena parte del cuadrante nordeste, con descensos en la mitad norte de la vertiente atlántica y en general pocos cambios en el resto. Predominarán los aumentos en las mínimas en la mitad sur peninsular, Mediterráneo y medio Ebro, haciéndolo los descensos en el resto de la mitad norte. Pocos cambios en Canarias. Las mínimas perderán extensión e intensidad en la mitad sur peninsular, persistiendo generalizadas en interiores de la norte. Es probable que sean intensas zonas de montaña, de la meseta Norte y del nordeste. Soplarán vientos del este y nordeste en la Península y Baleares, llegando a fuertes con probables rachas muy fuertes en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular, y con tendencia a rolar a componente sur en el extremo noroeste. Vientos flojos de componentes este y norte en Canarias».