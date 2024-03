El mensaje más alarmante que manda Helena Resano desde el hospital

Helena Resano ha lanzado un mensaje desde el hospital que ha hecho saltar todas las alarmas, pero ¿qué le pasa a la presentadora y por qué lleva tanto tiempo sin aparecer en La Sexta? En las últimas horas ha roto su silencio para compartir una imagen que no deja lugar a dudas. «Hay fotos que te recuerdan que la vida trata de sonreír siempre», ha escrito la periodista en su última publicación de Instagram. Acumula 26.000 seguidores en la citada red social y ha utilizado esta plataforma para expresar cómo se encuentra. Es evidente que echa mucho de menos su profesión, pero debe continuar su baja médica hasta estar completamente recuperada.

Helena Resano es uno de los rostros más cotizados de la televisión, ejerce de conductora en ‘La Sexta Noticias’ y sabe cómo conectar con su audiencia. Lamentablemente ha tenido que ausentarse durante una temporada. Teniendo en cuenta lo reservada que es con su esfera personal, a nadie le ha extrañado que apenas haya información sobre su estado de salud. Pero Resano es una gran profesional y entiende que su querido público esté preocupado por ella. «El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes. Aquí estoy desde el lunes», comentó para anunciar que iba a estar unos días ingresada en un hospital madrileño.

La presentadora ha dado varios detalles para intentar tranquilizar a sus fans. Hay mucha gente que está preocupada, sobre todo después del último mensaje que ha lanzado. Pero Helena Resano es una mujer fuerte y sus compañeros están convencidos de que más pronto que tarde regresará a los platos de televisión. Mientras tanto, únicamente queda esperar.

Helena Resano da explicaciones sobre su problema médico

Helena, a pesar de haber blindado su vida privada, es plenamente consciente de que tiene una profesión pública, por eso ha decidido compartir su diagnóstico. Eso sí, no ha cruzado ciertos límites porque tiene claro que algunos detalles forman parte de su más estricta intimidad. Su sinceridad le ha servido de mucho, pues miles de seguidores se han puesto en contacto con ella para trasladarle un mensaje de ánimo. «Estamos deseando volver a verte», le comentan en una de las últimas fotografías que ha publicado en Instagram.

La periodista, cuando explicó su problema médico, dijo: «El domingo, de repente, mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo. Pensé que era un pinzamiento, una más de las que me suele jugar mi espalda. Mi plan era el de siempre: estirar, un poco de descanso, calor local, relajante muscular y el lunes como nueva. No fue así».

Helena creyó que lo mejor era pedir ayuda a los médicos. «Pensaba que me darían algo más potente para el pinzamiento, que la pierna despertaría y que tenía que pedir cita cuanto antes para mi fisio, con Álvaro», comenta al respecto. «La parálisis subía de hecho hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna». La presentadora de La Sexta descubrió que tenía que quedarse ingresada para no cometer ningún riesgo.

El estado de salud de Helena Resano

Helena Resano reconoce que durante este tiempo ha tenido miedo. «Los médicos saben cómo decirte las cosas y cuándo decirlas. En la primera consulta tras la primera resonancia el traumatólogo me miró y me dijo: ¿Qué me quieres preguntar?» Ella prefirió no interesarse por nada, pues había cosas que no quería escuchar. «Prefiero no preguntar», contestó. A lo que su doctor añadió: «Y yo prefiero no responderte porque todo lo que diga son suposiciones». En ese momento comenzó una trayectoria muy delicada que todavía no ha llegado a su fin.

«Ahí empezó una interminable ronda de pruebas, de todo tipo, de entrar y salir en esos tubos angustiosos», explica la periodista en un ataque de sinceridad. Admite que ha pasado miedo: «De verme todo lo que pasaba en esa columna, en la cabeza. Y de pasar miedo. Lo admito. En esos ratos interminables en el tubo de la resonancia me he recordado que había olvidado que lo que más valía, mi salud, la había dejado de lado. Que toda la angustia que tenía porque los compromisos de la semana se empezaban a tambalear, no importaba. No podría hacer nada si no estaba bien».

Afortunadamente Resano cuenta con el apoyo de su familia y de sus seres queridos. Tiene 50 años, está casada con Aitor Aristegui y todavía le quedan muchas experiencias por vivir. Ha dedicado gran parte de su vida a su profesión, de hecho escribió un libro narrando parte de lo que ha aprendido durante este tiempo. ‘La trastienda de un informativo: Descubre cómo se decide y prepara lo que nos van a contar’, se titula su obra. Ahora se ha visto obligada a rebajar su agenda laboral para enfrentarse en su estado de salud.