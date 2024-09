Mario Picazo tiene malas noticias: este año no disfrutaremos de este fenómeno

Este año no vamos a disfrutar de este fenómeno que puede ser uno de los más esperados de todos, Mario Picazo no tiene ninguna duda de lo que nos está esperando. Este mes de septiembre estamos pendientes de una serie de elementos que son claves y que quizás nos afectarán más de la cuenta. Estamos dejando atrás una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, son tiempos de mirar al cielo y esperar una situación que puede ser cambiante.

El experto en el tiempo, Mario Picazo, no tiene ninguna duda de lo que está por llegar, un cambio de ciclo que puede llegar a ser lo que marque un antes y un después. Es el momento de afianzar algunos datos que son claves y que realmente pueden afectarnos de lleno. Habrán llegado esos días en los que podremos afrontar determinadas situaciones que son las que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Llega el esperado veranillo de ‘San Miguel’ que nos dejará algunos datos importantes y que puede darnos novedades, que quizás no serán como las que estamos acostumbrados, sino todo lo contrario.

Malas noticias nos trae Mario Picazo

Mario Picazo nos trae malas noticias, por lo que habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Son tiempos de cambios y de inestabilidad que pueden acabar convirtiéndose en algo radicalmente distinto a lo esperado.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de visualizar determinadas situaciones para las que quizás no estamos del todo preparados. En estas épocas del año, llega un cambio radical en el tiempo, el llamado ‘veranillo de San Miguel’ que coincide directamente con algunos hechos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

El experto en el tiempo, Mario Picazo, nos indica qué pasará con este periodo que este año, parece que llegará con algunos cambios destacados. Tocará ver qué es lo que nos está esperando y la manera en la que vamos a afrontarlo. En unos días en los que la situación nos dará más de una alegría.

Después de la lluvia y el frío, esperaríamos un ligero cambio, aunque quizás lo que llega puede ser un poco peor de lo esperado. Toca visualizar este cambio para el que quizás no estamos del todo preparados.

Este año no disfrutaremos de este fenómeno

El llamado veranillo de ‘San Miguel’ puede llegar con más o menos fuerza en estos días que tenemos por delante y que serán significativos. Por lo que, tenemos que estar pendientes de lo que pasa en estas jornadas que tenemos por delante y en todo lo que estará por llegar en estos próximos días.

Siguiendo con la previsión de la AEMET: «En la Península y Baleares se prevé que continúe una situación anticiclónica, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas, afectando a la mitad norte. No obstante, se espera que un frente se acerque por el noroeste dejando cielos nubosos o cubiertos ya desde primeras horas en el oeste de Galicia y tendiendo a extenderse al resto de la comunidad y a Asturias. Se espera que deje precipitaciones por la tarde en la mitad noroeste de Galicia, sin descartarse de forma débil en el resto de zonas. Asimismo, se prevén cielos nubosos al principio en el nordeste de Cataluña, Estrecho y Melilla, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, e intervalos nubosos en Baleares y sierras del sureste, tendiendo en todos los casos a poco nuboso. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes tendiendo a menos, y predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto. No se descartan bancos de nieblas matinales en las Béticas, norte de Cataluña y litorales del extremo oriental peninsular».

Las temperaturas subirán en estas zonas de España: «Se espera un aumento casi generalizado de las temperaturas máximas, notable en el área cantábrica, Pirineos, meseta Norte, alto Ebro y en torno de la Ibérica. Únicamente descenderán de forma ligera en el oeste de Galicia, Estrecho, Melilla y Canarias. Las mínimas aumentarán en la mitad occidental y descenderán en Canarias, norte de Baleares, extremo sureste y depresiones del nordeste; sin grandes cambios en el resto. Se esperan heladas débiles en Pirineos. Soplará tramontana amainando en Ampurdán y norte de Baleares, levante con intervalos de fuerte en el Estrecho, sin descartarlos en Alborán, y viento del suroeste y sur en el área cantábrica, así como en Galicia, también con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en su extremo norte. Predominarán los vientos flojos de componentes sur y oeste en la vertiente atlántica y del sureste en la mediterránea, tendiendo a arreciar la componente sur en litorales del levante. Alisio moderado en Canarias».