María Patiño carga duramente contra Telecinco: «Les falta autocrítica»

María Patiño ha lanzado duras críticas hacia Telecinco, la cadena que fue su hogar durante muchos años. La periodista y presentadora no ha ocultado su descontento con la falta de análisis interno por parte de Mediaset, especialmente en un momento en el que la audiencia de la cadena ha caído de manera notable. Patiño, quien actualmente conduce ‘Ni que fuéramos’ en el canal Ten, dejó claro que su intención no es regodearse en el mal momento de su antigua empresa, pero sí resalta que es necesaria una reflexión más profunda sobre lo que está ocurriendo.

En una reciente entrevista concedida a ‘El País’, ha mostrado su satisfacción por los buenos resultados de audiencia de su programa en Ten, aunque subrayó que no siente ninguna clase de rencor hacia Mediaset. «Que a otros les vaya mal no me hace ganadora», declaró. Según la comunicadora, las cifras que ha conseguido en su nuevo proyecto le llenan de satisfacción personal, pero no por eso busca alimentar sentimientos negativos hacia su anterior cadena.

No ha escatimado en críticas hacia la dirección de Telecinco y su «falta de autocrítica». María Patiño considera que en Mediaset siguen anclados en el pasado y no están haciendo una verdadera evaluación de los problemas actuales. «Creen que están pagando un peaje por el pasado», comentó en referencia a la programación que dominaba la parrilla de la cadena, con formatos como ‘Sálvame’ y ‘Deluxe’, pero añadió que no están analizando adecuadamente la situación presente. Para ella, el problema radica en que la cadena ha perdido su identidad: «La mezcla que hay ahora ha hecho que la cadena se haya despersonalizado».

María Patiño se siente traicionada

María Patiño también hizo mención a las recientes declaraciones del actor José Coronado, quien habló sobre la caída de audiencias de Mediaset y afirmó que la cadena estaba atravesando un «desierto» tras años de apostar por un tipo de televisión basado en el espectáculo y la polémica. Patiño no dudó en criticar estas palabras, considerando que este tipo de comentarios son una falta de respeto hacia los espectadores: «Están insultando a los espectadores que han visto y que siguen viendo Telecinco». Para la presentadora, aunque es necesario que la cadena evolucione, no se debe menospreciar a la audiencia que durante tantos años ha sido fiel a esos contenidos.

La cancelación de ‘Sálvame’, uno de los programas insignia de Telecinco, fue un duro golpe no solo para la cadena, sino también para María, quien vivió ese momento como un auténtico punto de inflexión en su carrera. Ha confesado que ese episodio le afectó profundamente, hasta el punto de requerir ayuda psicológica para superar la situación. «Enfermó», reconoció y tuvo que enfrentarse a la realidad de su adicción al trabajo. «No quiero volver a pagar el peaje que he pagado, no quiero volver a sentir que si no trabajo no soy nadie».

La luz al final del túnel

A pesar del mal trago que significó el cierre de ‘Sálvame’, María Patiño encontró una oportunidad en medio de la crisis. Su nuevo programa, ‘Ni que fuéramos’, surgió de aquella marcha forzada de Telecinco y según la periodista, es un proyecto del que se siente muy orgullosa. En su nuevo formato, que también se emite en YouTube, ha logrado encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal, algo que, según ella, no siempre había conseguido. «Con las nuevas plataformas y las redes hemos salido adelante», declara con orgullo.

María Patiño opina sobre David Broncano

En la entrevista con ‘El País’, María Patiño también habló sobre la competencia actual en el access prime time, una franja horaria dominada por dos grandes programas: ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’. Aunque confesó no haber sido una seguidora habitual de ‘La Resistencia’ de David Broncano en Movistar+, la situación actual le ha llevado a tomar partido a favor del presentador. «Lo que ha pasado con él me ha llevado a posicionarme a su lado», explica Patiño, en una clara referencia a la lucha por las audiencias que ambos programas mantienen.

María Patiño también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el impacto que tuvo ‘Sálvame’ en la audiencia y en su propio equipo. Reconoció que el programa en su momento, fue polémico y provocador, pero también señaló cómo, tras su cancelación, muchos de sus compañeros se sintieron arropados por el cariño del público. «Probablemente, éramos cabrones en ‘Sálvame’, pero nos convirtieron en víctimas», declara.

El balance que hace María Patiño de su etapa en Telecinco es complejo. Por un lado, reconoce que la cadena y programas como ‘Sálvame’ le dieron una plataforma importante y un lugar destacado en el mundo de la televisión. Por otro, es crítica con la evolución que ha tenido la cadena en los últimos tiempos y no duda en señalar que la falta de una autocrítica real está pasando factura. ¿Qué final tendrá todo esto?