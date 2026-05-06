Mapfre y STOP Accidentes refuerzan su colaboración para humanizar la atención a las víctimas de siniestros de tráfico

Mapfre y la asociación STOP Accidentes han reforzado su colaboración, ya iniciada en un primer encuentro en abril del 2024, en el marco de las jornadas formativas anuales dirigidas a los responsables del área de tramitación de daños personales de la compañía y al equipo especializado en la gestión de esta tipología de lesionados.

Esta sesión tiene como objetivo seguir acercando a los equipos de tramitación a la realidad emocional y psicológica que viven las víctimas de siniestros de tráfico y sus familias tras un accidente grave o mortal, y poner de relieve la importancia de un acompañamiento cercano, empático y adecuado desde el primer contacto. Las jornadas han estado lideradas por Natalia Bustamante, subdirectora de Daños Personales de Mapfre España.

A lo largo del encuentro, representantes de STOP Accidentes —ONG fundada por familiares y amigos de víctimas de siniestros de tráfico— compartieron testimonios reales, experiencias y claves prácticas para comprender el impacto humano de estos sucesos. Además, se abordaron cuestiones esenciales como saber informar, conocer el impacto emocional del siniestro y acompañar correctamente a las personas afectadas en uno de los momentos más vulnerables de su vida.

La sesión ha permitido profundizar en cómo un siniestro de tráfico, siempre inesperado y traumático, provoca no solo lesiones físicas, sino también importantes secuelas psicológicas, emocionales, sociales y económicas, tanto en las víctimas directas como en las indirectas —familiares, amigos y personas del entorno—. En este contexto, se subrayó el riesgo de la denominada “victimización secundaria”, derivada de una comunicación inadecuada, la falta de información o la distancia institucional, y el papel clave que desempeñan las aseguradoras como uno de los primeros interlocutores tras el siniestro.

Durante este encuentro, STOP Accidentes puso voz a las víctimas, recordando que “no son cifras ni estadísticas”, sino personas cuya vida cambia de manera radical de un día para otro. Tal y como expresó Jeanne Picard, secretaria y fundadora de la asociación, “nunca olvidaremos cada medio segundo del trágico siniestro; solo sacamos fuerzas para aprender a vivir de nuevo con la presencia de la ausencia de nuestros seres queridos”. Un mensaje que tuvo un fuerte impacto entre los profesionales asistentes y que refuerza la necesidad de una atención basada en la empatía, la escucha activa, la claridad en la información y el respeto a los tiempos de cada persona.

Con esta colaboración, Mapfre vuelve a situarse como una de las aseguradoras pioneras en acercar la voz de las víctimas a sus equipos de tramitación, integrando una visión más humana en la gestión de los siniestros y contribuyendo a reducir el impacto emocional que estos generan. Una iniciativa que pone de manifiesto el compromiso compartido de Mapfre y STOP Accidentes con la protección, el apoyo y la dignidad de las personas afectadas por los siniestros de tráfico, avanzando hacia un modelo de atención más cercano, responsable y consciente de las verdaderas consecuencias humanas que dejan.

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.