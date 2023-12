Lorena Gómez, la nueva figura en ‘Pasapalabra’: esto es todo lo que no sabías de ella

Los espectadores de ‘Pasapalabra’ tendrán oportunidad de disfrutar de la presencia de Lorena Gómez. La cantante catalana participará en el concurso presentado por Roberto Leal en calidad de invitada. Tiene 37 años y lleva siendo un rostro conocido desde 2006, pero ¿cómo es cuando se apagan las cámaras? La artista llamó la atención de la crónica social gracias a su relación con René Ramos, el mediático hermano de Sergio Ramos. Sin embargo, ella siempre ha intentado guardar las distancias porque no se siente cómoda llamando la atención de los paparazzi.

Lorena Gómez arrasó en ‘Operación Triunfo 2006’ y su paso por el programa le convirtió en una estrella. Puede presumir detener a sus espaldas una trayectoria impecable y ahora ha enriquecido su currículum televisivo con una colaboración con ‘Pasapalabra’. El formato es el más visto de su franja horaria. Genera datos de audiencia muy atractivos y ha conseguido que Roberto Leal se posicione como uno de los presentadores más cotizados de Antena 3.

Lorena Gómez ha cumplido su sueño

El sueño de Lorena Gómez no era nada fácil: quería grabar un disco y todos sus esfuerzos iban orientados en este sentido. Su paso por ‘Operación Triunfo’ le abrió las puertas de un mundo nuevo y gracias a su talento pudo alcanzar la meta que se había propuesto. Su afición por la música siguió intacta tras abandonar el concurso, de hecho en 2011 llegó a ser finalista del Festival de Benidorm.

Lorena siempre se ha caracterizado por ser muy honesta y en su momento confesó que había pagado un precio muy elevado por salir en ‘Operación Triunfo’. Según contó, la presión que le generó el programa no fue positiva para ella y tuvo que luchar contra un trastorno de alimentación. «Me dijeron que para vender discos necesitaba ser un producto, ser guapa, gustar a toda la gente y, entre otras cosas, me dijeron que para la sesión de fotos que tenía que hacerme debía intentar comer menos y perder algunos kilitos para que la cara se me viera un poquito más fina», comentó en su momento.

Lorena, dispuesta a triunfar en ‘Pasapalabra’

Los responsables de ‘Pasapalabra’ se han puesto en contacto con Lorena Gómez para ofrecerle participar en el programa. Pondrá a prueba su agilidad mental gracias a los retos que le presentará Roberto Leal. El comunicador conecta muy bien con la audiencia y siempre se rodea de los famosos del momento. Nuestras celebridades están deseando recibir la llamada de Antena 3 porque el formato de Roberto tiene mucha repercusión y se ha convertido en el escaparate perfecto.

La vida sentimental de la cantante

Lorena Gómez ha despertado el interés de los paparazzi, de hecho desde el primer momento se posicionó como un rostro atractivo para la prensa del corazón. Durante su participación en el concurso musical se enamoró de Leo Segarra, uno de sus compañeros de edición.

Posteriormente, cuando ya era muy famosa, inició una relación sentimental con el hermano de Sergio Ramos. Se ha especulado mucho con el tipo de relación que mantiene con su cuñada Pilar. Supuestamente la comunicadora no acepta a la familia de su marido, por eso se ha distanciado de Lorena.