Lo nunca visto: Jorge Rey revienta el verano con su predicción y alerta de que no estamos preparados para el cambio

Jorge Rey revienta el verano con su predicción y alerta de que no estamos preparados para el cambio que llega. Este experto en el tiempo no ha dudado en lanzar una importante alerta que puede cambiarlo todo y que realmente se ha convertido en uno de los grandes miedos de lo que nos está esperando. Habrá llegado ese momento de empezar a ver llegar una situación del todo inesperada para la que quizás no estamos del todo preparados.

En estos días de inicio de una nueva estación del año, de cambios inminentes y de una situación realmente distinta a la esperada, tendremos que empezar a ver llegar un destacado giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos momentos. Por lo que, quizás hasta el momento no nos hubiéramos imaginado lo que está por llegar en unos días en los que todo parece posible. De una forma o de otra, deberemos empezar a ver llegar una serie de cambios para los que todo acabará siendo posible. Nos preparamos para este giro radical que Jorge Rey no duda en explicar en sus redes sociales.

Lo nunca visto llega con esta alerta

La realidad es que estamos viviendo unos días de junio en los que parece que hayamos retrocedido. Nos enfrentamos a unas jornadas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos momentos, de la mano de una serie de detalles que pueden ser esenciales.

Tendremos que afrontar un giro radical que quizás hasta el momento no esperaríamos y que estamos viendo llegar a toda velocidad. Con la mirada puesta a una situación que no esperaríamos ver en esta época del año, lo que puede estar llegando es algo radicalmente diferente.

Tocará empezar a ver como el verano se transforma por completo. Sin perder de vista aquellos miedos que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos momentos. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante y que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno.

Las altas temperaturas seguirán siendo un peligro, pero cuidado porque llega algo muy diferente que puede poner en riesgo lo que está por llegar. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede acabar siendo esencial.

La predicción de Jorge Rey revienta el verano

El experto en el tiempo, Jorge Rey, se ha convertido en viral ante una serie de tendencias que nos han alejado de lo que sería habitual. Nos ha dado una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos próximos días de una forma que quizás no esperaríamos.

La AEMET coincide totalmente con este joven y nos explica desde su canal del tiempo que: «El jueves se espera un cambio en la situación con una tendencia a la estabilización en la Península al extenderse las altas presiones y dejar de estar bajo la influencia de la dana. Se espera un día despejado, salvo en el Cantábrico oriental y Galicia, donde permanecerá nuboso con alguna precipitación débil, de forma más probable en el oeste gallego. Tampoco se puede descartar algún chubasco débil y aislado acompañado de tormenta en Pirineos. En Canarias, cielos despejados al sur y nubosos al norte, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Calima ligera en Baleares».

Siguiendo con la misma previsión: «Se prevé que continúe el descenso de las máximas en el nordeste y Baleares, incluso localmente notable; sin embargo, se iniciará un ascenso por el sudoeste, incluso notable en Cádiz, Huelva y Sevilla. Se espera superar los 34-36 en las depresiones del nordeste peninsular, localmente en Baleares y en valles del tercio sur, incluso los 38 en el Guadalquivir. Las mínimas en ascenso en el tercio sur y litorales del este, mientras que en el resto de la Península y en Baleares dominarán los descensos en general ligeros. En Canarias no se esperan cambios significativos. Soplarán vientos flojos en la Península y Baleares, algo más intensos en litorales del sudoeste en Galicia, de poniente en el Estrecho y Alborán y de tramontana en Ampurdán. Predominio de la componente oeste en el resto, con cierzo moderado en el Ebro, aunque tendiendo a este en los litorales orientales. En Canarias, alisios con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Temperaturas máximas significativamente elevadas en el tercio este peninsular. Ascenso notable de las máximas en el sudoeste y descenso notable en zonas del nordeste». Tocará volver a esperar que de las altas temperaturas se pase a un cambio que puede darnos algunos elementos que nos sumergirán en lo peor de las tormentas de verano.