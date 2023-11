Lluvias nunca vistas llegan este día a España: Mario Picazo lo confirma

Mario Picazo lo confirma, llegan lluvias nunca vistas a España durante este día, será mejor que nos preparemos para lo peor. El experto en el análisis del tiempo ha dado algunos detalles de lo que nos espera y no es nada bueno. El famoso meteorólogo no ha dudado en dar una terrible previsión que ha dejado al país helado. Picazo ha dado en el clavo en tantas ocasiones, que no es de extrañar que lo que nos espere acabe siendo mucho peor de lo que nos imaginamos. Precaución durante el fin de semana, se confirma lo peor.

Mario Picazo confirma lluvias nunca vistas este día a España

España he entrado en un tren de borrascas que puede acabar siendo especialmente complicado. El mal tiempo acabará siendo una realidad en estos días en los que las actividades al aire libre serán una realidad. Tendremos que estar atentos a lo que pasa y eso quiere decir que nos enfrentamos a una borrasca que puede ser muy peligrosa, según Mario Picazo.

Tal y como nos indica Mario Picazo desde su canal de El Tiempo: “Tras Ciarán llegará una masa de aire fría que nos traerá las primeras nevadas de la temporada. ¿Dónde va a nevar? En el norte peninsular este jueves la cota de nieve podría acercarse puntualmente a los 1.000 metros. Las mayores acumulaciones las veremos en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.”

Detrás de esta borrasca Ciarán que ha traído vientos huracanados, llega otro fenómeno que provocará que los termómetros se desplomen: “Las temperaturas van a experimentar un notable descenso y además el viento hará que la sensación de frío sea mayor. En algunas zonas de la meseta norte las máximas se quedarán en un solo dígito, aunque el factor viento hará que se note bastante menos.”

Mario Picazo advierte del riesgo al que nos podemos enfrentar: “El sábado tras el paso de la borrasca Ciarán se espera la llegada de otra borrasca. Se trata de la borrasca Domingos, que llegará a las islas Británicas como principal «objetivo». Esta nueva borrasca dará continuidad al viento y el oleaje en España, que sobre todo el sábado pueden ser otra vez intensos.”

El frío y el mal tiempo estarán presentes, pero lo peor será este viento y oleaje que han causado varios muertos. Toda precaución es poca ante un episodio de estas características.