Laura Matamoros y Benji Aparicio: todos los detalles sobre su ruptura

Laura Matamoros saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Gran Hermano VIP’, donde coincidió con el hijo de Makoke. Enseguida se enfrentó a él y le acusó de disfrutar de unos privilegios que no le correspondían. La colaboradora acusó a Kiko Matamoros de tener un comportamiento injusto, algo que desató una guerra familiar sin precedentes. En la actualidad, padre e hija disfrutan de una relación cordial y entre ellos no hay ninguna diferencia, por eso Laura ha regresado a los platós de Telecinco. Después de estar un tiempo apartada del foco mediático, la influencer ha regresado con más fuerza que nunca y su vida privada vuelve a estar en boca de todos.

Laura Matamoros es muy celosa de su intimidad y nunca ha desvelado los detalles sobre su historia de amor con el empresario Benji Aparicio. Por todos es conocido que Benji disfruta de una conexión estupenda con Kiko Matamoros y también tiene buena relación con Diego. El clan le ha recibido con los brazos abiertos, pero lamentablemente su romance con Laura no ha llegado a buen puerto. Sin embargo, tienen dos hijos en común y están haciendo todo lo posible para seguir siendo amigos, por eso es habitual verles juntos.

Laura y Benji Aparicio ya se han dado dos oportunidades y ninguna de ellas ha salido bien. Durante su participación en ‘Supervivientes’, la modelo aportó algunos datos para que el público pudiera entender su punto de vista. «Es el padre de mis hijos, pero creo que tras muchas circunstancias que han pasado lo mejor es que nuestros hijos crezcan felices viéndonos a nosotros felices».

El dolor de Laura Matamoros

Laura Matamoros reconoce que siempre había soñado con formar una familia. Considera que ha fracasado y quiere que sus seguidores sepan esta faceta suya. No obstante, sigue pensando que en algún momento encontrará a alguien que le aporte aquello que está buscando. «Es cuestión de tiempo, pero me duele porque siempre había querido formar una familia y al final no ha podido ser», declaró durante una de las pruebas de ‘Supervivientes’. Afortunadamente ha contado con el apoyo de su padre y de sus hermanos, así que en ese sentido no tiene ninguna asignatura pendiente.

«Mi familia es a la que le debo todo y mis hijos son lo primordial, me siento muy orgullosa de ellos», declaró en un tono tajante. Diego Matamoros disfruta de una conexión estupenda con su sobrino. Tanto es así que publica mucho material suyo en las redes sociales. Pasan bastante tiempo juntos y Laura sabe que a sus pequeños nunca les faltará de nada.

Laura Matamoros se siente culpable

Laura Matamoros cortó con Benji Aparicio antes de descubrir que estaba embarazada de su segundo hijo. Comunicó la noticia a través de las redes sociales para que nadie tuviera ninguna duda. Cuando todo parecía ir bien, la modelo no tuvo más remedio que dar un paso atrás y reconocer que se habían vuelto a separar. Ahora ha admitido que esta situación le ha hecho sentir culpable algunas veces, pero recalca que nunca ha querido hacer daño a nadie.

«Al principio hubo muchas rupturas y me sentí muy culpable, sobre todo de la primera. Creo que es algo que no se me ha perdonado nunca. Se han permitido cosas que nunca se deberían permitir y me he machacado mucho. Las cosas se tienen que demostrar y es algo que ha fallado por parte de los dos», comenta al respecto.

Laura ha intentado no hablar de este tema porque el empresario no quiere tener una vida pública. Sin embargo, cada vez son más los que están especulando sobre el tema y matamoros cree necesario poner encima de la mesa ciertas explicaciones. También ha dejado claro que todavía no ha perdido la esperanza y que sigue queriendo encontrar al hombre de su vida: «Creo que el amor de mi vida no ha llegado todavía. Lo importante es que se está superando, y poco a poco, creo que me siento mejor cada día conmigo misma».

¿Quién es el hombre de su vida?

Laura Matamoros ha dado unas extrañas declaraciones que tienen mucho que ver sobre Benji Aparicio. Cuando le han preguntado por sus experiencias amorosas, ha respondido: «Se me ha ido castigando en la relación y se han permitido cosas que no se debería. Las he aceptado, cosas que ahora no las aceptaría. Y me he machacado mucho».

También ha reconocido que tenía «dependencia emocional» del padre de sus hijos, aunque cree que no es el amor de su vida. «El hombre de mi vida no ha llegado, sino estaría con él. Las cosas se tienen que demostrar que es lo que ha fallado por parte de los dos. Lo importante es que se está superando y poco a poco me siento mejor cada día conmigo misma estando sola y llevándolo a otro punto de vista». Poco a poco se va conociendo más información sobre este romance, pero ¿quién saldrá perdiendo?