Jorge Rey avisa del giro más brusco en España: es inminente

El giro más brusco en España es ya inminente, será mejor que nos preparemos para hacer caso del experto, Jorge Rey. Estamos ante una situación que realmente puede cambiarlo todo, de cara a una serie de eventos que son los que marcarán este curso de la semana. Terminamos un fin de semana en el que podemos empezar a pensar en lo que está por llegar y en la manera en la que todo puede acabar siendo posible. Miramos al cielo ante lo que está por llegar.

Es inminente estar preparados para lo que está por llegar a nuestro país. Es hora de estar pendientes de una previsión del tiempo que esta semana nos traerá consecuencias inesperadas. Especialmente si tenemos en cuenta todo lo que nos está esperando de forma ejemplar. Habrá llegado el momento de empezar a hacer realidad algunos cambios de ciclo que pueden ser los que marquen un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a crear algunos elementos que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Una situación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después.

Avisa del giro más brusco en España

Hemos pasado una racha de DANA y de lluvias abundantes que ya es histórica, estamos ante una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado la hora de apostar claramente por algunos elementos que quizás hasta ahora no hubieras ni pensado.

El experto en el tiempo Jorge Rey se adelanta a todos y nos explica qué es lo que puede pasar en estos próximos días en España, de la mano de una afirmación que pone los pelos de punta. Llega el invierno y lo hace directamente con la que ha bautizado como la bestia del invierno, un fenómeno poco común que realmente pone los pelos de punta.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y en la manera de afrontar determinados cambios que pueden empezar a crear algunos elementos que serán claves. Por lo que, es importante disponer de una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después.

Son tiempos de comenzar a gestionar determinados elementos que serán los que marcarán un antes y un después, de la mano de serie de fenómenos meteorológicos que empezaremos a ver llegar, desde esta misma semana.

España se prepara para la previsión del tiempo de Jorge Rey

La primera ola de frío de la temporada podría llegar antes de lo esperado, estamos ante una situación que va cambiando por momentos. Esta semana podemos ser testigos de un marcado descenso de las temperaturas, según nos explican los expertos en el tiempo que han marcado determinadas novedades destacadas.

La previsión de la AEMET para este miércoles no deja lugar a dudas: «Se prevé que un frente penetre desde el norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la Península con precipitaciones afectando a Galicia, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineos, nordeste de Cataluña y de forma más abundante al entorno cantábrico, donde existe probabilidad de llegar a persistentes y localmente fuertes. No se descarta que acabasen alcanzando otros puntos de la mitad norte peninsular y Baleares, con mayor probabilidad en entornos de montaña. Se esperan en forma de nieve en el Pirineo, con posibles acumulados significativos a una cota que bajará de los 2000 metros a en torno a los 1500 m. Tampoco se descartan nevadas en otras montañas del extremo norte. En el resto de la Península predominada la nubosidad baja matinal tendiendo a levantar para quedar en general poco nuboso o con nubes altas. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el entorno de las Béticas y Estrecho. En Canarias los restos de la baja fría aislada que afectó al archipiélago en fechas previas aún dejaran un ambiente de relativa inestable, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones, en general débiles, en la isla de mayor relieve».

Siguiendo con la misma previsión: «Probables brumas y nieblas matinales en áreas de Galicia, Andalucía, meseta Sur y entornos de montaña. Posible calima débil en Canarias. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizadas en la Península y Baleares, notablemente en áreas del tercio nordeste, y aumentarán en Canarias. Predominarán los aumentos en las mínimas en los tercios norte y este peninsular, así como en los archipiélagos, con descensos en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Soplará viento intenso de componente oeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales cantábricos, así como localmente en los mediterráneos. También son posibles las rachas muy fuertes en interiores del tercio este. En Canarias se espera que soplen vientos flojos de componente este».